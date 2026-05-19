En la era de la hiperconectividad, el bolsillo vibra y la pantalla se enciende decenas de veces por hora. Mensajes de trabajo, correos promocionales, interacciones en redes sociales y alertas de aplicaciones se acumulan en una bandeja que rara vez da tregua.

Es lo que los especialistas, y cada vez más usuarios, definen como “ruido digital”: una fuente constante de interrupción que fragmenta la concentración y genera fatiga.

En medio de este escenario, Samsung decidió abordar el problema en el Samsung Galaxy S26, equipado con el sistema Galaxy AI, que introduce un enfoque centrado en lo que han denominado “notificaciones inteligentes”, una herramienta que busca transformar la manera en que lidiamos con el flujo de información diaria.

La premisa del dispositivo es clara: que el teléfono priorice lo verdaderamente relevante y filtre el resto. A través de la inteligencia artificial integrada, según Samsung el Galaxy S26 es capaz de analizar el contexto, los patrones de comportamiento del usuario y la urgencia real de cada alerta. A partir de esa lectura, el sistema toma decisiones automatizadas sobre qué mostrar, cuándo hacerlo y de qué manera.

Bienestar digital

Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital” Tecnología / La Tercera

En la práctica, este sistema pretende disminuir la sobrecarga de notificaciones. En lugar de recibir un flujo constante y poco diferenciado de avisos, la interfaz ofrece una experiencia más curada.

El teléfono permite una gestión flexible que se adapta a distintos escenarios del día a día -como las horas de trabajo, de estudio o los periodos de descanso-, ayudando al usuario a mantener el foco en sus actividades sin temor a perderse algo verdaderamente urgente.

Este movimiento de la firma tecnológica responde a una tendencia que viene ganando terreno en la industria de los smartphones: el bienestar digital. La demanda actual de los consumidores ya no pasa únicamente por contar con dispositivos más rápidos o estar siempre conectados, sino por lograr un uso más equilibrado, consciente y menos invasivo de las pantallas.