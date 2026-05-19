Sauerbaum defiende indicación migratoria y afirma que se le dará “una redacción distinta” para despejar dudas

Controversia ha causado en los últimos días la indicación presentada por el gobierno que obligaría a las escuelas y a los recintos de salud públicos y privados otorgar antecedentes requeridos por la autoridad migratoria respecto de extranjeros que sean parte de procedimientos migratorios en tramitación.

Si bien, desde el gobierno han explicado que esta medida no implicaría “reportar” a los extranjeros irregulares, ni vulneraría sus derechos como pacientes, reconocen que se le solicitaría información de contacto sobre personas específicas a las entidades antes señaladas.

En diálogo con radio Pauta, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, defendió la medida y dijo lamentar “muchísimo lo que ha sucedido, porque es una polémica absolutamente artificial ”.

“Esta indicación requiere información de personas que están siendo sujetas de un procedimiento migratorio y no hay obligación alguna de reportar a una persona que llega a un servicio de salud o porque inscriba al niño al colegio. Eso no es así“, sostuvo.

En ese sentido, el director aseguró que no se pasa “por la ficha del paciente. No le vamos a preguntar de qué está enfermo, qué tratamiento le hicieron, nada”.

“Le vamos a preguntar su dirección para poder mandarle una carta, un email o un WhatsApp. No le estamos pidiendo que no lo atiendan, no le estamos pidiendo que no tenga el servicio que el Estado de Chile le presta”, indicó.

Considerando que la indicación ha causado revuelo, el director de Migraciones informó que se reescribirá.

“Para la tranquilidad de la opinión pública, nosotros nos juntamos con los asesores de los senadores que están en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, y vamos a darle una redacción distinta , para darle tranquilidad a todo el mundo”, sostuvo.

Con ello, recalcó que lo que buscan es “simplemente la información para hacer el procedimiento de expulsiones adecuadamente”.

Migrantes irregulares se concentran en las ciudades

En el espacio radial el director de Migraciones aseguró que el Plan Escudo Fronterizo “ha ido dando buenos resultados”. “Ha demostrado ser efectivo en el ingreso de personas irregulares”, sostuvo.

De acuerdo a la autoridad, prueba de ello sería que “hoy día la mayor cantidad de irregulares no los estamos encontrando ingresando en la frontera, sino que los estamos encontrando en los centros de las ciudades , como en el centro de Santiago”.

“Cuando revisamos la cantidad de personas que están ingresando por pasos no habilitados hay un cambio abrupto y una bajada muy importante”, aseveró.

Sauerbaum dijo estar “muy optimista” con estos resultados. A esto suman las expulsiones que se han efectuado en las últimas semanas. “Durante este año se han expulsado casi a 670 personas, más las salidas voluntarias, que son salidas de alrededor de 2.300 personas, que son la mayoría de ellos venezolanos”, detalló.