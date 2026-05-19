Con extracción en helicóptero y disparos: Fiscalía, Carabineros y PDI detalla operativo que permitió captura de Jorge Huenchullán

Santiago 19 de mayo 2026. El Fiscal Nacional subrogante Roberto Garrido, junto al Director General de la PDI, Eduardo Cerna, y el Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Rodrigo Espinoza Olea, entregan detalles del procedimiento realizado esta madrugada en Temucuicui, comuna de Ercilla, en el que participaron la PDI, Carabineros y apoyo areo del Ejercito. En la diligencia fue detenido Jorge Huenchulln Cayul. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile entregaron mayores detalles respecto al operativo que permitió la madrugada de este martes la captura del werkén Jorge Huenchullán, prófugo de la justicia desde el año 2021.

El comunero mapuche fue capturado alrededor de las tres de la mañana en el contexto de la llamada “Operación Tridente”, que tuvo una coordinación entre miembros del Ejército, la PDI y Carabineros. En la acción también fue detenida Carolina Padilla Manquel.

Sobre la diligencia, el fiscal nacional (s) Roberto Garrido explicó que se realizó “una planificación bastante sigilosa que, con la utilización de diferentes personales en distintas áreas, permitió la ubicación del imputado en su domicilio, permitió su detención en condiciones de seguridad tanto para él como para el personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones que participó en el procedimiento de detención en concreto”.

Santiago 19 de mayo 2026. El Fiscal Nacional subrogante Roberto Garrido, entrega detalles del procedimiento realizado esta madrugada en Temucuicui, comuna de Ercilla, en el que participaron la PDI, Carabineros y apoyo areo del Ejercito. En la diligencia fue detenido Jorge Huenchulln Cayul. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El retiro de Huenchullán y Padilla Manquel se desarrolló a bordo de un helicóptero del Ejército. Además de lo anterior, también habrían habido disparos mientras se retiraban del lugar. A pesar de lo anterior, Garrido enfatizó que no hay información que los disparos se hayan realizado contra el vehículo. Además, tampoco hubo heridos .

“El procedimiento de detención de estas dos personas se hace en su domicilio por personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros. Una vez que está detenido y asegurada la integridad física de estas personas, arriba al lugar, a las proximidades del domicilio del detenido, un helicóptero del Ejército, y en ese helicóptero es extraído desde el lugar hasta una zona segura”, relató Garrido.

Respecto al uso del helicóptero del Ejército, el director nacional de orden y seguridad de Carabineros, general inspector Rodrigo Espinoza, explicó que “en estas planificaciones se busca optimizar los recursos”.

“Si una institución no tiene los implementos, los recursos adecuados o más específicos, o que prenden una mayor medida de seguridad, como bien decía el fiscal, bueno, hay que buscar la forma de poder asegurar esa intervención. Y si eso, en la planificación y en el apoyo que se está haciendo de trabajo permanente con las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur nos permite acceder a esos recursos, evidentemente que son bienvenidos”, explicó Espinoza.

Santiago 19 de mayo 2026. El Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Rodrigo Espinoza Olea, entrega detalles del procedimiento realizado esta madrugada en Temucuicui, comuna de Ercilla, en el que participaron la PDI, Carabineros y apoyo areo del Ejercito. En la diligencia fue detenido Jorge Huenchulln Cayul. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por otro lado, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó que colaboraron cerca de 100 funcionarios de la institución en la captura de Jorge Huenchullán.

“Como se dijo, es un trabajo que se logró la detención. Una vez esto neutralizado, es el apoyo, es el transporte aéreo a través de un helicóptero del Ejército de Chile, para sacar a los imputados y al personal que estaba actuando. Hubo una cantidad de acciones distractivas que también son parte de la estrategia que no vamos a poder revisar, pero lo importante es el resultado de esto y lo limpio y pulcro de la detención”, añadió sobre el trabajo conjunto.

Por el momento, Jorge Huenchullán está siendo trasladado por la policía hacia el Juzgado de Garantía de Collipulli, donde será nuevamente formalizado.