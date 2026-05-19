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    Delegado de La Araucanía tras operativo donde se detuvo a Jorge Huenchullán: “Existe la voluntad de seguir apoyando todas estas iniciativas”

    El delegado presidencial, Francisco Ljubetic, además destacó la voluntad del Gobierno de "dar estricto cumplimiento a todas las órdenes judiciales, no importa el lugar donde se encuentren y dónde deban llevarse adelante".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Delegado Presidencial Regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic.

    El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, destacó el operativo llevado a cabo por la PDI, en colaboración con el Ejército y Carabineros, en Temucuicui, en la comuna de Ercilla, donde se logró la detención de Jorge Huenchullán, quien se encontraba prófugo de la justicia desde 2021.

    Según señaló la autoridad regional, “es el tercer ingreso en esta comunidad y ya hemos expuesto cuál es la voluntad del Gobierno, también de esta delegación, en orden a dar estricto cumplimiento a todas las órdenes judiciales, no importa el lugar donde se encuentren y dónde deban llevarse adelante”.

    De acuerdo a lo que agregó, el procedimiento además “invita a reflexionar sobre la importancia que tiene cuando existe la voluntad institucional y también la voluntad política para poder cumplir los mandatos judiciales”.

    En la misma línea, Ljubetic añadió que el operativo “no es posible de lograr si no existe una coordinación efectiva a través de un plan que se ha desarrollado precisamente en esta línea”.

    Asimismo, el delegado expresó “existe la voluntad decidida de seguir apoyando todas estas iniciativas, todas estas diligencias y además con los recursos humanos y materiales que correspondan”.

    En la ocasión, el delegado presidencial no descartó que se puedan producir nuevos hechos de violencia en respuesta a la detención de Huenchullán, señalando que “tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros, especialmente y también apoyados por el Ejército, han desplegado controles territoriales relevantes”.

    “Existen múltiples puntos en donde se encuentra la presencia policial y militar y por lo tanto lo que pretendemos es disminuir, minimizar la ocurrencia de estos hechos”, añadió.

    Finalmente, el delegado se refirió a posibles nuevos operativos apuntando que “existen algunas órdenes que están pendientes y algunas diligencias que están ordenadas judicialmente y que también se están planificando de realizar próximamente con motivo de las investigaciones en curso que lleva el Ministerio Público”.

    Más sobre:Delegado Presidencial de La AraucaníaJorge HuenchullánFrancisco Ljubetic

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