SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

    La aplaudida banda tributo argentina se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo sábado 13 de junio desde las 20:30 horas.

    Por 
    Equipo de Culto
    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

    “Dios Salve a la Reina”, también conocido internacionalmente como “God Save The Queen”, se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo sábado 13 de junio desde las 20:30 horas.

    “Dios Salve a la Reina”, es una banda que rinde homenaje a Queen, uno de los grupos más legendarios del rock. La agrupación originaria de Argentina y que desde el año 1998 mantienen esta propuesta musical, ha conseguido reconocimiento mundial y son catalogados como uno de los mejores tributos internacionales a la icónica banda británica.

    “Dios Salve a la Reina”, no solo ha llevado su espectáculo por numerosos países, incluyendo Baleares, Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, India, China y Europa, sino que también ha conquistado tanto al público como a la crítica gracias a su gran calidad y fidelidad. Los integrantes Pablo Padin, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo reviven la magia de Queen en cada presentación, generando una experiencia inmersiva  que hace que cada vez el público reviva genuinamente un concierto de Queen.

    Esta vez no será la excepción y “Dios Salve a la Reina” estará nuevamente presente en una de los escenarios más emblemáticos como es el Teatro Caupolicán quien se apresta a celebrar nada menos que 90 años de vida.

    “Dios Salve a la Reina” en vivo y en directo se presentará con un espectáculo de alto nivel, el sábado 13 de junio a las 20:30 horas. Las entradas las puedes adquirir a través de Puntoticket y en boleterías del teatro (San Diego 850) 

    Más sobre:MúsicaTeatro CaupolicánDios Salve a la ReinaQueenMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pavez blinda a Steinert ante anuncio de interpelación en su contra: “La ministra va a dar cuenta de los resultados concretos que ha tenido su gestión”

    Joaquín Lavín León apela a la Corte Suprema: defensa sostiene que juez Urrutia tuvo una resolución “arbitraria” e “ilegal”

    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    De Ormuz a la IA: el Banco Central alerta sobre un escenario global más incierto pero certifica fortaleza de la banca chilena

    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Boric inicia ruta por Europa con charla en foro de Berlín: apunta al impacto de la crisis de combustibles y avance de la IA

    Lo más leído

    1.
    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    2.
    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    3.
    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 19 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 19 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de mayo con el RUT

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Pavez blinda a Steinert ante anuncio de interpelación en su contra: “La ministra va a dar cuenta de los resultados concretos que ha tenido su gestión”
    Chile

    Pavez blinda a Steinert ante anuncio de interpelación en su contra: “La ministra va a dar cuenta de los resultados concretos que ha tenido su gestión”

    Joaquín Lavín León apela a la Corte Suprema: defensa sostiene que juez Urrutia tuvo una resolución “arbitraria” e “ilegal”

    Nueve personas detenidas deja operativo enfocado en desarticular clan familiar que defraudó al fisco con casi $800 millones

    De Ormuz a la IA: el Banco Central alerta sobre un escenario global más incierto pero certifica fortaleza de la banca chilena
    Negocios

    De Ormuz a la IA: el Banco Central alerta sobre un escenario global más incierto pero certifica fortaleza de la banca chilena

    Precios del petróleo bajan tras anuncio de Trump de suspender ataque contra Irán

    Blackstone inyecta US$ 5.000 millones en empresa conjunta con Google para infraestructura de IA

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir
    Tendencias

    Qué es el cáncer de cabeza y cuello, cuáles son sus síntomas y cómo prevenir

    Cómo la primera prueba de bomba atómica en 1945 creó un material completamente nuevo, según una investigación

    Así será el tiempo en la Región Metropolitana este martes 19 de mayo, según el pronóstico

    El insólito motivo por el que promesa tunecina quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026
    El Deportivo

    El insólito motivo por el que promesa tunecina quedó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    El fin del proceso más exitoso del club: los motivos por los que Pep Guardiola se va de Manchester City

    Temporada en alza: Alejandro Tabilo es el latinoamericano de mayor progreso en el Top 50

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i
    Tecnología

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    David Beckham se une a Lenovo con campaña global de inteligencia artificial en el Mundial 2026

    Menos interrupciones, más contexto: cómo el Samsung Galaxy S26 busca acabar con el “ruido digital”

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen
    Cultura y entretención

    “Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

    Don Carter habló del dolor por la muerte de su esposa: “Desearía volver a ver a mi mujer”

    Cirque du Soleil vuelve a Chile con Alegría a 20 años de su debut en el país

    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias
    Mundo

    Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias

    Rusia inicia tres días de ejercicios sobre “preparación y uso de fuerzas nucleares ante una amenaza de agresión”

    Estados Unidos realizará mañana un ensayo con un misil balístico intercontinental ‘Minuteman III’ “sin cabeza explosiva”

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60