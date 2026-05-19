“Dios Salve a la Reina” se acerca a Chile para encender el Teatro Caupolicán con la música de Queen

“Dios Salve a la Reina”, también conocido internacionalmente como “God Save The Queen”, se presentará en el Teatro Caupolicán el próximo sábado 13 de junio desde las 20:30 horas.

“Dios Salve a la Reina”, es una banda que rinde homenaje a Queen, uno de los grupos más legendarios del rock. La agrupación originaria de Argentina y que desde el año 1998 mantienen esta propuesta musical, ha conseguido reconocimiento mundial y son catalogados como uno de los mejores tributos internacionales a la icónica banda británica.

“Dios Salve a la Reina”, no solo ha llevado su espectáculo por numerosos países, incluyendo Baleares, Latinoamérica, Estados Unidos, Australia, India, China y Europa, sino que también ha conquistado tanto al público como a la crítica gracias a su gran calidad y fidelidad. Los integrantes Pablo Padin, Francisco Calgaro, Matías Albornoz y Ezequiel Tibaldo reviven la magia de Queen en cada presentación, generando una experiencia inmersiva que hace que cada vez el público reviva genuinamente un concierto de Queen.

Esta vez no será la excepción y “Dios Salve a la Reina” estará nuevamente presente en una de los escenarios más emblemáticos como es el Teatro Caupolicán quien se apresta a celebrar nada menos que 90 años de vida.

“Dios Salve a la Reina” en vivo y en directo se presentará con un espectáculo de alto nivel, el sábado 13 de junio a las 20:30 horas. Las entradas las puedes adquirir a través de Puntoticket y en boleterías del teatro (San Diego 850)