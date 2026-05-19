Imputan al expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias

El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue imputado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, en el marco del caso Plus Ultra.

La justicia española se encuentra indagando el presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

El juez ha llamado a declarar como imputado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente del Gobierno y de otras tres mercantiles, una de ellas la empresa de marketing de las hijas del expresidente.

La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al “uso indebido” de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que se aseguraba que el dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras”.

En la denuncia, presentada contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, se apuntaba a una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

De acuerdo a la agencia de noticias, Europa Press, la constituirían “personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español”, y estaría “dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados”.

Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de “muy alta cuantía”, concretamente de “fondos públicos de programas CLAP”, impulsados por el Gobierno para repartir alimentos básicos subsidiados, y “ventas de oro del Banco de Venezuela”.