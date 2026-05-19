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    Fiscalía de Minnesota emite orden de arresto contra agente del ICE acusado de disparar a migrante venezolano

    Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma mortal y un cargo adicional por denuncia falsa, tras un operativo migratorio realizado en enero en Minneapolis, durante la denominada Operación Metro Surge.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    ICE Minneapolis

    La Fiscalía del condado de Hennepin, en el estado de Minnesota, emitió una orden de arresto contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), acusado de disparar contra un ciudadano venezolano durante un operativo migratorio realizado en enero pasado en la ciudad de Minneapolis.

    El funcionario identificado como Christian Castro, de 52 años, enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado con arma mortal y un cargo adicional por denuncia falsa, en el marco de la investigación por el ataque contra Julio Sosa-Celis, un inmigrante venezolano que resultó herido de bala durante una de las fases más intensas de la denominada Operación Metro Surge, impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

    En torno a ello, la fiscal del condado, Mary Moriarty, informó en conferencia de prensa que las imputaciones se sustentan en contradicciones entre la versión entregada inicialmente por el ICE y los registros audiovisuales, testimonios de testigos presenciales y otros antecedentes recopilados durante la investigación.

    Según la acusación, Castro habría disparado a través de la puerta de una vivienda durante una persecución en Minneapolis el pasado 14 de enero, impactando a Sosa-Celis en una pierna.

    El ente persecutor sostiene que el migrante no representaba una amenaza al momento de los disparos y que la bala incluso atravesó sectores interiores de la vivienda, llegando hasta una habitación infantil.

    En un principio, autoridades federales habían asegurado que agentes migratorios fueron atacados con una pala y un palo de escoba por parte de los involucrados. Sin embargo, posteriormente fiscales federales retiraron los cargos contra Sosa-Celis y otro ciudadano venezolano, tras determinar que existían inconsistencias relevantes en la versión entregada por los agentes.

    La fiscal Moriarty sostuvo que el agente “no tiene inmunidad absoluta” frente a eventuales delitos cometidos en territorio estatal y aseguró que su oficina continuará adelante con el proceso judicial pese a tratarse de un funcionario federal.

    Además, indicó que actualmente se desconoce el paradero de Castro, aunque afirmó que existen mecanismos para ubicarlo.

    El caso representa la segunda vez en los últimos meses que un agente del ICE es acusado penalmente en Minnesota por hechos ocurridos durante operativos migratorios vinculados a la Operación Metro Surge.

    En abril, otro funcionario federal, Gregory Donnell Morgan Jr., fue formalizado por dos cargos de agresión en segundo grado, acusado de apuntar con un arma a conductores mientras regresaba a un edificio federal en Minnesota.

    Más sobre:ICEMinneapolisEE.UU.Christian CastroAgresiónDenuncia falsaServicio de Inmigración y Control de AduanasMundo

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