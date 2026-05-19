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    Delincuentes roban minimarket, colisionan vehículo e intentan disparar a carabineros en el centro de Santiago

    Tras el robo, el seguimiento vehicular terminó en Manuel Rodríguez con Agustinas, donde los sujetos iniciaron su huida a pie. En el lugar, personal policial disparó en legítima defensa, luego de que uno de los individuos apuntara a un policía.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    Un amplio operativo policial se generó la noche de este lunes en el centro de Santiago, luego de que un grupo de delincuentes asaltara un negocio y en su huida chocara con un vehículo, además de intentar disparar a efectivos de Carabineros.

    El hecho ocurrió cerca de las 21.45 horas, cuando los antisociales ingresaron a una vivienda que alberga un minimarket en calle Juan Martínez de Rozas, a la altura del #2095, donde agredieron al dependiente en su cabeza con un armamento tipo pistola, robando especies, caja fuerte, mercadería y celulares.

    Tras el atraco, emprendieron su huida en un vehículo menor, por la avenida Manuel Rodríguez en dirección al sur. En la esquina con calle Agustinas, a unas cinco cuadras del Palacio de La Moneda, personal policial intentó detenerlos, al advertir que el copiloto se encontraba manipulando un arma.

    En dicha esquina colisionaron a otro conductor, por lo que los cuatro antisociales continuaron su escape a pie.

    El capitán Patricio Sánchez, de la Prefectura Santiago Central, reveló que “en el transcurso del seguimiento, los sujetos intentan dispararle al personal de Carabineros, por lo que el personal de servicio efectúa tres disparos al vehículo, los cuales impactan en la parte posterior”.

    Sin embargo, al iniciar el escape a pie, nuevamente uno de los delincuentes intentó disparar a personal policial, obligando al personal policial a usar su arma de servicio, percutando un disparo.

    Asimismo, se señaló que las patentes del auto en que se movilizaban los sujetos mantenían encargo por extravío y se verifica si el chasis mantenía encargo por robo o si bien, es un vehículo clonado.

    Cabe señalar que los sujetos al huir a pie, lograron escapar de la acción policial y los carabineros trabajan en los alrededores para dar con su paradero, ya que se habrían escondido en alguno de los inmuebles del sector.

    Con todo, al cierre de esta nota, aún se estaba a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para las diligencias investigativas, que comenzaron con la revisión de cámaras de seguridad del sector.

    Más sobre:PolicialSantiagoCarabinerosDisparosRoboSeguridad

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