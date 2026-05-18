Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

En enero de 2025, el actor Mel Gibson aseguró en el podcast The Joe Rogan Experience que tres amigos suyos, diagnosticados previamente con cáncer en etapa 4, ya no tenían la enfermedad “en absoluto”.

Según afirmó en ese episodio, que supera los 13 millones de visualizaciones en YouTube, los pacientes se habrían curado gracias a los fármacos antiparasitarios ivermectina y fenbendazol .

No existen pruebas concluyentes de que la ivermectina sea beneficiosa para pacientes con cáncer , y el fenbendazol ni siquiera está aprobado para uso humano.

Un aumento en prescripciones

En los meses posteriores a la emisión del programa, las prescripciones de ambos medicamentos aumentaron significativamente en Estados Unidos, de acuerdo con una investigación publicada en JAMA Network Open.

Según informó The New York Times, entre enero y julio de 2025, la tasa de prescripciones de la combinación de ivermectina y un benzimidazol (que incluye el fenbendazol) se duplicó con creces en comparación con el mismo período del año anterior. Especialmente entre pacientes con cáncer.

Las tasas más altas se registraron en hombres, pacientes blancos y residentes del sur del país.

Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello). Photo by Raphaël Lafargue/ABACAPRESS.COM Lafargue Raphael/ABACA

Aunque el volumen total sigue siendo bajo (alrededor de cuatro por cada 100.000 pacientes en los primeros siete meses de 2025), la rapidez del incremento sorprendió a los investigadores.

Michelle Rockwell, profesora adjunta de medicina familiar y comunitaria en Virginia Tech Carilion y coautora del artículo, advirtió sobre la velocidad de propagación de la desinformación sanitaria.

Según dijo a The New York Times, le sorprendió “la rapidez con la que se produjo el aumento” .

El fenómeno ocurre en un contexto donde las fuentes de información médica se han diversificado.

El riesgo de la desinformación

Un informe reciente del Pew Research Center reveló que casi la mitad de los adultos estadounidenses menores de 50 años obtiene información sobre salud y bienestar de influencers o podcasters , muchos de ellos sin formación profesional en medicina.

Para los oncólogos, el problema no es solo la falta de evidencia, sino el riesgo de que los pacientes abandonen tratamientos probados.

La doctora Shikha Jain, oncóloga del Centro Oncológico de la Universidad de Illinois, describió el escenario como “una combinación perfecta de miedo, urgencia, incertidumbre, sobrecarga de información y una necesidad desesperada de esperanza”.

Y añadió: “Cuando alguien te ofrece una cura milagrosa y te da ejemplos anecdóticos, puede resultar muy esperanzador” .

¿Sirve la ivermectina?

La ivermectina es un medicamento aprobado por la FDA para infecciones parasitarias, piojos y rosácea.

Si bien algunos estudios preclínicos en animales han sugerido un posible efecto anticancerígeno y existen ensayos clínicos en curso, los especialistas subrayan que eso está lejos de constituir evidencia sólida .

“Siempre les digo a mis pacientes que no somos ratones. Y los datos anecdóticos de uno o dos pacientes no son prueba suficiente”, afirmó la doctora Eleonora Teplinsky.

Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

El doctor Skyler Johnson recordó que más del 90% de los fármacos prometedores en fase preclínica no demuestran beneficios en humanos.

Además, advirtió que dosis altas de ivermectina podrían ser tóxicas y que su uso podría interferir con terapias convencionales.

El estudio no demuestra que los comentarios de Gibson causaran directamente el aumento en las recetas, ni identifica quiénes están prescribiendo estos medicamentos.

Pero para muchos médicos, el patrón confirma una tendencia preocupante en cuanto a cómo se transmite información de salud en la actualidad.