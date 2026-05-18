SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    Este medicamento es un antiparasitario aprobado para tratar infecciones causadas por parásitos, además de afecciones como piojos y rosácea. Sin embargo, su uso contra el cáncer no está probado.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    En enero de 2025, el actor Mel Gibson aseguró en el podcast The Joe Rogan Experience que tres amigos suyos, diagnosticados previamente con cáncer en etapa 4, ya no tenían la enfermedad “en absoluto”.

    Según afirmó en ese episodio, que supera los 13 millones de visualizaciones en YouTube, los pacientes se habrían curado gracias a los fármacos antiparasitarios ivermectina y fenbendazol.

    No existen pruebas concluyentes de que la ivermectina sea beneficiosa para pacientes con cáncer, y el fenbendazol ni siquiera está aprobado para uso humano.

    Un aumento en prescripciones

    En los meses posteriores a la emisión del programa, las prescripciones de ambos medicamentos aumentaron significativamente en Estados Unidos, de acuerdo con una investigación publicada en JAMA Network Open.

    Según informó The New York Times, entre enero y julio de 2025, la tasa de prescripciones de la combinación de ivermectina y un benzimidazol (que incluye el fenbendazol) se duplicó con creces en comparación con el mismo período del año anterior. Especialmente entre pacientes con cáncer.

    Las tasas más altas se registraron en hombres, pacientes blancos y residentes del sur del país.

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello). Photo by Raphaël Lafargue/ABACAPRESS.COM Lafargue Raphael/ABACA

    Aunque el volumen total sigue siendo bajo (alrededor de cuatro por cada 100.000 pacientes en los primeros siete meses de 2025), la rapidez del incremento sorprendió a los investigadores.

    Michelle Rockwell, profesora adjunta de medicina familiar y comunitaria en Virginia Tech Carilion y coautora del artículo, advirtió sobre la velocidad de propagación de la desinformación sanitaria.

    Según dijo a The New York Times, le sorprendió “la rapidez con la que se produjo el aumento”.

    El fenómeno ocurre en un contexto donde las fuentes de información médica se han diversificado.

    El riesgo de la desinformación

    Un informe reciente del Pew Research Center reveló que casi la mitad de los adultos estadounidenses menores de 50 años obtiene información sobre salud y bienestar de influencers o podcasters, muchos de ellos sin formación profesional en medicina.

    Para los oncólogos, el problema no es solo la falta de evidencia, sino el riesgo de que los pacientes abandonen tratamientos probados.

    La doctora Shikha Jain, oncóloga del Centro Oncológico de la Universidad de Illinois, describió el escenario como “una combinación perfecta de miedo, urgencia, incertidumbre, sobrecarga de información y una necesidad desesperada de esperanza”.

    Y añadió: “Cuando alguien te ofrece una cura milagrosa y te da ejemplos anecdóticos, puede resultar muy esperanzador”.

    ¿Sirve la ivermectina?

    La ivermectina es un medicamento aprobado por la FDA para infecciones parasitarias, piojos y rosácea.

    Si bien algunos estudios preclínicos en animales han sugerido un posible efecto anticancerígeno y existen ensayos clínicos en curso, los especialistas subrayan que eso está lejos de constituir evidencia sólida.

    “Siempre les digo a mis pacientes que no somos ratones. Y los datos anecdóticos de uno o dos pacientes no son prueba suficiente”, afirmó la doctora Eleonora Teplinsky.

    Por qué cada vez más pacientes con cáncer toman ivermectina (y qué tiene que ver Mel Gibson con ello)

    El doctor Skyler Johnson recordó que más del 90% de los fármacos prometedores en fase preclínica no demuestran beneficios en humanos.

    Además, advirtió que dosis altas de ivermectina podrían ser tóxicas y que su uso podría interferir con terapias convencionales.

    El estudio no demuestra que los comentarios de Gibson causaran directamente el aumento en las recetas, ni identifica quiénes están prescribiendo estos medicamentos.

    Pero para muchos médicos, el patrón confirma una tendencia preocupante en cuanto a cómo se transmite información de salud en la actualidad.

    Lee también:

    Más sobre:CáncerMel GibsonCienciaMedicinaEstudioMedicamentosFármacosPodcastInfluencersRedes socialesDesinformaciónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Shakira venció a Hacienda en España: la Audiencia Nacional ordenó devolver 60 millones de euros a la artista

    Ejército de Israel condena las protestas ultraortodoxas frente a la vivienda de un jefe de la Policía

    Irán afirma que sigue los intercambios con Estados Unidos sobre una propuesta a través de Pakistán

    Sergio Jarpa, ex Codelco, sobre auditoría preliminar de producción: “Aquí hubo un exceso de manejo de los números”

    Escala crisis en Bolivia: Bloqueos a La Paz cumplen dos semanas y presidente colombiano se ofrece a mediar

    Lo más leído

    1.
    Cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: cómo se llama ahora y cómo ayudará a millones de mujeres

    Cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: cómo se llama ahora y cómo ayudará a millones de mujeres

    2.
    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    3.
    La emotiva historia de Hannah Harper, la ganadora de American Idol 2026

    La emotiva historia de Hannah Harper, la ganadora de American Idol 2026

    4.
    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 18 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 18 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Declaran alerta temprana preventiva por heladas pronosticadas para este lunes en la Región del Maule

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Qué significa que la OMS declare emergencia internacional por brote de ébola y qué implicancias tiene

    Temblor de mediana intensidad se registró en la zona norte del país
    Chile

    Temblor de mediana intensidad se registró en la zona norte del país

    79,4% de los encargados de responder solicitudes de Transparencia no tiene dedicación exclusiva

    “No queremos que este proceso se extienda más allá de tres meses”: Teao (ind.-UDI) no baja los brazos para acusar a Montes

    Shakira venció a Hacienda en España: la Audiencia Nacional ordenó devolver 60 millones de euros a la artista
    Negocios

    Shakira venció a Hacienda en España: la Audiencia Nacional ordenó devolver 60 millones de euros a la artista

    Pago por potencia a los PMGD: el límite del autodespacho

    Sergio Jarpa, ex Codelco, sobre auditoría preliminar de producción: “Aquí hubo un exceso de manejo de los números”

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio
    Tendencias

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    La emotiva historia de Hannah Harper, la ganadora de American Idol 2026

    Cambian el nombre del síndrome de ovario poliquístico: cómo se llama ahora y cómo ayudará a millones de mujeres

    Hijo de inmigrantes y clase obrera: Aaron Rai, el inglés que rompió una sequía de 107 años en el PGA Championship
    El Deportivo

    Hijo de inmigrantes y clase obrera: Aaron Rai, el inglés que rompió una sequía de 107 años en el PGA Championship

    “Importantísimo en el tramo final”: prensa española destaca el rol de Alexis Sánchez en la salvación del Sevilla

    Fernando Ortiz enaltece el liderato de Colo Colo: “Estar en esta institución significa que vamos a ser siempre candidatos”

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?
    Tecnología

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez
    Cultura y entretención

    La Ballena en Chile: los secretos de la nueva versión teatral según el actor Julio Chávez

    Tamara Ferreira, la actriz que volvió del coma: “El roce con la muerte lo desarma todo”

    Kleber Mendonça Filho: “Estoy muy bien con que haya un chico que demore dos semanas en terminar El Agente Secreto”

    Ejército de Israel condena las protestas ultraortodoxas frente a la vivienda de un jefe de la Policía
    Mundo

    Ejército de Israel condena las protestas ultraortodoxas frente a la vivienda de un jefe de la Policía

    Irán afirma que sigue los intercambios con Estados Unidos sobre una propuesta a través de Pakistán

    Escala crisis en Bolivia: Bloqueos a La Paz cumplen dos semanas y presidente colombiano se ofrece a mediar

    Las hormonas son todo
    Paula

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad