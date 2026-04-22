SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    El objetivo principal del estudio fue examinar los patrones dietéticos basados en plantas y su evolución a lo largo del tiempo, en relación con la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas. Estos fueron sus hallazgos.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación. Foto: referencial.

    Un estudio publicado a principios de abril en la revista científica Neurology concluyó que mantener una dieta saludable rica en plantas de alta calidad se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia.

    Según los investigadores, llevar una alimentación que incluya cereales integrales, verduras y frutas puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo, incluso si las personas la adoptan a finales de sus 50 y 60 años.

    El objetivo principal del trabajo fue examinar los patrones dietéticos basados en plantas y su evolución a lo largo del tiempo, en relación con la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas.

    La autora principal del estudio, Unhee Lim, quien ejerce como profesora de ciencias poblacionales en el University of Hawaii Cancer Center en Honolulu, declaró a CNN que los hallazgos demuestran que “nunca es demasiado tarde para empezar a comer sano para reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas”.

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación. Foto: referencial.

    Cómo una dieta saludable basada en plantas se relaciona con un menor riesgo de demencia, según el estudio

    La investigadora aseguró que los adultos mayores que eliminaron muchos alimentos poco saludables de su dieta a lo largo de una década tuvieron un 11% menos de riesgo de Alzheimer y demencia, en comparación a quienes no cambiaron sus dietas.

    No obstante, también identificaron que las personas que cada vez consumieron más opciones vegetales poco saludables, como granos refinados y alimentos con azúcares añadidos, tuvieron alrededor de un 25% más de probabilidades de desarrollar algún tipo de demencia en el marco de una década.

    Para realizar su estudio, el equipo analizó a casi 93.000 personas con una edad promedio de 59 años, de las que aproximadamente la mitad eran mujeres.

    La muestra incluyó participantes de distintas etnias, tales como afroamericana, japonesa estadounidense, latina, nativa hawaiana y blanca.

    Al inicio de la investigación, se les preguntó sobre sus dietas. Una década después, un grupo de más de 45.000 personas informó sobre sus hábitos de alimentación por segunda vez.

    Los autores del estudio clasificaron las dietas en tres niveles de calidad.

    El más alto reunió los alimentos vegetales más saludables, tales como cereales integrales, frutas, verduras, aceites vegetales, frutos secos, legumbres, té y café.

    El intermedio incluyó alimentos vegetales menos saludables en comparación, tales como granos refinados, jugos de fruta, papas y azúcares añadidos.

    El más bajo consideró grasas animales saturadas, lácteos, huevos, mariscos y carne.

    A nivel general, vieron que el nivel superior se asoció con una mayor protección del cerebro.

    Cuando compararon entre sí a un subgrupo de personas que comían los alimentos vegetales más saludables, quienes comían más plantas en este nivel redujeron su riesgo de demencia en un 7%, en comparación con quienes comían la menor cantidad.

    Entre el subgrupo que consumía más alimentos vegetales poco saludables, quienes ingerían la mayor cantidad tenían un 6% más de probabilidades de desarrollar demencia.

    La autora principal del estudio, Song-Yi Park, quien ejerce como profesora asociada de ciencias poblacionales en el Centro Oncológico de la Universidad de Hawai, dijo en declaraciones rescatadas por el citado medio: “Descubrimos que adoptar una dieta basada en plantas, incluso comenzando a una edad avanzada, y abstenerse de dietas basadas en plantas de baja calidad, se asoció con un menor riesgo de Alzheimer y otras demencias”.

    “Nuestros hallazgos destacan que es importante no solo seguir una dieta basada en plantas, sino también asegurarse de que la dieta sea de alta calidad”.

    Cabe recordar que, si tienes dudas sobre tu salud y alimentación, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.

    Lee también:

    Más sobre:SaludAlimentaciónNutriciónDietaNeurologíaDemenciaAlzheimerEnfermedadesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Irán asegura que “no hay problemas” en el suministro de alimentos pese al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    Hombre muere tras ser baleado en Quilicura: mantenía ocho impactos de bala

    Lo más leído

    1.
    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    2.
    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado en Quilicura: mantenía ocho impactos de bala

    Presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel desata amplio operativo policial

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT
    Negocios

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

    TDLC acoge demanda de Bice y Scotiabank contra BancoEstado por tarifas interbancarias y ordena millonaria indemnización

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional
    Tendencias

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo
    El Deportivo

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier
    Cultura y entretención

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin
    Mundo

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

    Irán asegura que “no hay problemas” en el suministro de alimentos pese al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    Crisis electoral en Perú: Jurado Nacional de Elecciones acusa demora de casi la mitad de las actas

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago