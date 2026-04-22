Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación. Foto: referencial.

Un estudio publicado a principios de abril en la revista científica Neurology concluyó que mantener una dieta saludable rica en plantas de alta calidad se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia .

Según los investigadores, llevar una alimentación que incluya cereales integrales, verduras y frutas puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo, incluso si las personas la adoptan a finales de sus 50 y 60 años .

El objetivo principal del trabajo fue examinar los patrones dietéticos basados en plantas y su evolución a lo largo del tiempo, en relación con la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas.

La autora principal del estudio, Unhee Lim, quien ejerce como profesora de ciencias poblacionales en el University of Hawaii Cancer Center en Honolulu, declaró a CNN que los hallazgos demuestran que “nunca es demasiado tarde para empezar a comer sano para reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas” .

Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación. Foto: referencial.

Cómo una dieta saludable basada en plantas se relaciona con un menor riesgo de demencia, según el estudio

La investigadora aseguró que los adultos mayores que eliminaron muchos alimentos poco saludables de su dieta a lo largo de una década tuvieron un 11% menos de riesgo de Alzheimer y demencia , en comparación a quienes no cambiaron sus dietas.

No obstante, también identificaron que las personas que cada vez consumieron más opciones vegetales poco saludables, como granos refinados y alimentos con azúcares añadidos, tuvieron alrededor de un 25% más de probabilidades de desarrollar algún tipo de demencia en el marco de una década .

Para realizar su estudio, el equipo analizó a casi 93.000 personas con una edad promedio de 59 años, de las que aproximadamente la mitad eran mujeres.

La muestra incluyó participantes de distintas etnias, tales como afroamericana, japonesa estadounidense, latina, nativa hawaiana y blanca.

Al inicio de la investigación, se les preguntó sobre sus dietas. Una década después, un grupo de más de 45.000 personas informó sobre sus hábitos de alimentación por segunda vez.

Los autores del estudio clasificaron las dietas en tres niveles de calidad .

El más alto reunió los alimentos vegetales más saludables, tales como cereales integrales, frutas, verduras, aceites vegetales, frutos secos, legumbres, té y café .

El intermedio incluyó alimentos vegetales menos saludables en comparación, tales como granos refinados, jugos de fruta, papas y azúcares añadidos.

El más bajo consideró grasas animales saturadas, lácteos, huevos, mariscos y carne.

A nivel general, vieron que el nivel superior se asoció con una mayor protección del cerebro .

Cuando compararon entre sí a un subgrupo de personas que comían los alimentos vegetales más saludables, quienes comían más plantas en este nivel redujeron su riesgo de demencia en un 7% , en comparación con quienes comían la menor cantidad.

Entre el subgrupo que consumía más alimentos vegetales poco saludables, quienes ingerían la mayor cantidad tenían un 6% más de probabilidades de desarrollar demencia.

La autora principal del estudio, Song-Yi Park, quien ejerce como profesora asociada de ciencias poblacionales en el Centro Oncológico de la Universidad de Hawai, dijo en declaraciones rescatadas por el citado medio: “Descubrimos que adoptar una dieta basada en plantas, incluso comenzando a una edad avanzada, y abstenerse de dietas basadas en plantas de baja calidad, se asoció con un menor riesgo de Alzheimer y otras demencias” .

“Nuestros hallazgos destacan que es importante no solo seguir una dieta basada en plantas, sino también asegurarse de que la dieta sea de alta calidad ”.

Cabe recordar que, si tienes dudas sobre tu salud y alimentación, siempre es recomendable acudir a un especialista para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.