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    Alcalde de Arica matiza críticas y pide a Presidente Kast compromisos concretos para la comuna

    Orlando Vargas calificó de "novedosa" la presencia del Mandatario en la zona y anticipó que, en una reunión este domingo, solicitará apoyo en infraestructura crítica y conectividad.

    Por 
    Sebastián Yeza
     
    Helen Mora
    Facebook @OrlandoVargasP

    El alcalde de Arica, Orlando Vargas (ind.) anticipó lo que será su reunión este domingo con el Presidente José Antonio Kast, quien se encuentra en la región del extremo norte del país durante este fin de semana.

    Antes del arribo de Kast a la Región de Arica y Parinacota, el jefe comunal había marcado ciertas críticas respecto a la presentación de propuestas para responder a las demandas ciudadanas.

    En diálogo con La Tercera, mencionó problemas respecto al desarrollo económico, el fomento del turismo, la situación hídrica, la falta de inversión, la migración y la seguridad, entre otros temas.

    “Necesitamos que el gobierno se ponga serio y nos entregue más dinero para la salud, más dinero para la conexión, más dinero para que podamos tener más buses eléctricos. La demanda de la ciudad es mayoritaria y no tenemos esa respuesta. Ahí me gustaría escuchar al Presidente con respuestas claras y precisas de que sí nos van a aportar”, había comentado.

    Este sábado, y en un tono menos crítico, el jefe comunal calificó de “novedoso” que un Presidente de Chile visite la ciudad al igual que más miembros del Congreso. “Esto nos da la impronta de hacer preguntas, de consultar”, afirmó.

    En ese sentido, el jefe comunal abordó la reunión que sostendrá el domingo con el Mandatario, señalando que le solicitará “que nos pueda traer, más que promesas, hechos concretos, con fecha, para poder lograr que esta ciudad se desarrolle”.

    “Creo que todas ciudades extremas necesitamos más que las ciudades que están en el centro del país. Valparaíso, Concepción, Santiago, son los que más reciben apoyo del Estado para poder desarrollarse y esta ciudad tan extrema no lo recibe, por lo tanto, le voy a pedir mañana al Presidente más apoyo en infraestructura para hacer crecer esta ciudad”, sumó al respecto.

    Sobre ese punto, señaló la búsqueda de apoyo para infraestructura crítica y mejoras de conexiones aéreas y terrestres en la zona.

    De la misma manera, el alcalde Vargas problematizó que pese a ser una zona extrema y poseer el doble de habitantes que Punta Arenas, en la ciudad del sur reciben el doble de presupuesto de parte del Estado.

    Lee también:

    Más sobre:AricaOrlando VargasJosé Antonio KastAria y ParinacotaRegiones extremasExtremo norteNorte GrandeRegión de Arica y Parinacota

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