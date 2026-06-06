Jefe de bancada DC señala que “no existen los méritos suficientes para adherirse” a la AC contra Grau

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, estimó que votarán en contra de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por “mal manejo de las finanzas públicas durante su periodo”.

En el marco de la gira del Presidente José Antonio Kast por las regiones de Arica y Antofagasta, Diaz fue consultado sobre la iniciativa impulsada por parlamentarios republicanos y libertarios, cuyo libelo apunta al jefe de cartera de Hacienda de la administración de Gabriel Boric por un “error” en el cálculo de la deuda pública.

Sobre la acusación, que será presentada el lunes, Diaz sostuvo que “la DC todavía no la ha debatido, no la hemos debatido como bancada, pero entendemos que no existen los méritos suficientes como para adherir a esa acusación constitucional”.

Ante la consulta de rechazar la iniciativa, el parlamentario de la DC apuntó que “no hemos descartado, pero lo más probable es que la posición de la bancada sea va a votar en contra de la acusación constitucional” .

Previamente, la propuesta había generado ruido en el oficialismo, especialmente entre Republicanos y Chile Vamos, donde persisten los cuestionamientos a la oportunidad política y a la viabilidad de una ofensiva que todavía no cuenta con el respaldo de todos los partidos del sector.