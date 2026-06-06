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    Política

    “Kast miente”: Alvarado sube el tono contra el PS y lo acusa de “denostar” al Presidente en panfletos por la megarreforma

    El biministro del Interior y Segegob hizo un reclamo público por la folletería que está siendo compartida por los socialistas, en que aparece una imagen modificada del Mandatario, con la nariz excesivamente larga.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, cuestionó duramente al Partido Socialista por una folletería que está siendo compartida por sus militantes contra el proyecto de Reconstrucción Nacional y en que acusan al Presidente José Antonio Kast de mentir.

    “El PS te defiende de la megarreforma”, se lee en los panfletos para arremeter contra la reforma clave del Mandatario, que se encuentra siendo tramitada en el Senado tras su paso por la Cámara de Diputados.

    “Kast miente”, se agrega en los volantes, junto a una imagen modificada del Jefe de Estado, con la nariz excesivamente larga.

    El jefe de gabinete, en una publicación en sus redes sociales, elevó el tono por el uso de esta herramienta política de los socialistas.

    “La crítica política es legitima y bienvenida, utilizar la imagen presidencial para denostar, en publicaciones oficiales del PS, se distancia de las reglas básicas de respeto y del cuidado de las formas en la convivencia democrática”, escribió.

    Además, el biministro apuntó que “la trayectoria e historia del PS no merece desdibujarse en este tipo de publicaciones de propaganda liviana y en caricaturas. Chile espera del PS contribuciones al país y no denostaciones”.

    No es el primer emplazamiento que Alvarado hace al PS en las últimas semanas, luego que a mediados de mayo sostuvo -también en relación a la megarreforma- que los acuerdos con el Socialismo Democrático se ven subordinados por el Frente Amplio y Partido Comunista.

    La Tercera intentó conseguir una versión del PS a raíz de los cuestionamientos del jefe político del gabinete de Kast, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

    Más sobre:Claudio AlvaradoJosé Antonio KastPartido SocialistaMegarreformaReconstrucción Nacional

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