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    CPC valora avance de la megarreforma, pero alertan por “derecho al olvido” y prohibición del pago de interés sobre interés

    La CPC, la Sofofa y la CChC vieron con buenos ojos la aprobación del grueso del proyecto de megarreforma.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Sala de la Cámara de Diputados aprueba el corazón de la megarreforma. Dedvi Missene

    Los grandes gremios empresariales de Chile valoraron el avance clave de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast. La sala de la Cámara de Diputados aprobó el corazón del proyecto en tercer trámite constitucional y solamente será revisada en comisión mixta la norma sobre compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones.

    Ante este contexto, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) comentó que “la aprobación de este proyecto es una muy buena noticia para Chile. Es un avance importante para recuperar el dinamismo de la economía y volver a crecer”.

    “Ahora es fundamental cerrar rápidamente la tramitación pendiente y, como hemos señalado anteriormente, complementar este avance con reformas en materia ambiental, laboral, mercado de capitales y modernización del Estado, que fortalezcan la confianza y entreguen mayor certeza jurídica”, agregó.

    Sin embargo, el gran empresariado no vio con buenos ojos que en la megarreforma siga presente la prohibición del anatocismo, es decir, el pago de intereses sobre intereses o capitalizarlos en cada vencimiento o renovación, y que se restrinja la información que pueden guardar las instituciones financieras sobre deudas impagas hace más de cinco años o derecho al olvido.

    “Esperamos que el gobierno ejerza sus facultades para revertir estas disposiciones y evitar que terminen perjudicando precisamente a las personas y empresas en su acceso al crédito y también en sus incentivos al ahorro”, dijo la CPC.

    Por su lado, Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, comentó que la aprobación de la megarreforma “es un paso relevante del Congreso para que Chile recupere capacidad de crecimiento y genere mejores condiciones para la inversión, el empleo y la productividad”.

    “Aun con diferencias legítimas, es posible construir acuerdos cuando el país los necesita y ahora esperamos que la última etapa de comisión mixta permita resolver las diferencias pendientes”, agregó.

    De cara al futuro, Sofofa comentó que “el verdadero desafío comienza con su implementación (de la megarreforma)”.

    “Necesitamos reglas claras, certeza jurídica y una ejecución eficiente para que las inversiones se materialicen con mayor rapidez y las personas puedan ver sus beneficios en más empleo, mejores oportunidades y mayor desarrollo”, agregó.

    En tanto, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) valoró la aprobación de la megarreforma, pero planteó alerta sobre los plazos respecto a lo que queda de tramitación en el Congreso, con la comisión mixta, e hizo alusión a los requerimientos de la oposición ante el Tribunal Constitucional (TC).

    “Las tramitaciones pendientes, tanto en comisión mixta como en el Tribunal Constitucional, son motivo de preocupación por el retraso que causarán en la implementación de las medidas”, dijo Alfredo Echavarría, presidente de la CChC.

    Sobre los efectos para su sector, Echavarría comentó que “el proyecto contiene iniciativas que ayudarán sin duda al sector de la construcción, como la exención transitoria del IVA para la compra de viviendas y los beneficios tributarios para viviendas del tipo DFL2. De ponerse en marcha en corto plazo, contribuirán a que más personas accedan a una vivienda, incentivando inversiones y generando nuevos empleos”.

    Por su lado, Mónica Zalaquett, presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), también valoró la aprobación y esperó una rápida tramitación de lo que queda pendiente.

    “Cuando existen mejores condiciones para invertir y desarrollar proyectos, se generan nuevas oportunidades para fortalecer la oferta turística, dinamizar las economías locales y crear empleo formal, especialmente para mujeres, jóvenes y pequeñas y medianas empresas que son parte esencial de nuestro sector”, dijo Zalaquett.

    Más sobre:EconomíaMegarreformaCPCSofofaFedetur

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