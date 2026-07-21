Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, comparecieron este martes ante el Comité de Asignaciones del Senado para solicitar unos 70.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán y reponer las reservas de armamento mermadas.

Hegseth afirmó que la última estimación del costo de la guerra era de 37.500 millones de dólares, frente a los aproximadamente 29.000 millones de dólares de principios de mayo.

El mes pasado, cifras preliminares de un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimaron que el conflicto le ha costado al Departamento de Defensa unos 40 mil millones de dólares. Pero esa cifra no incluye los costos operativos que ya estaban contemplados en el presupuesto del departamento para el año fiscal 2026, que supera el billón de dólares, según declaró Mark Cancian, asesor principal del CSIS, a CNN.

En marzo, los analistas estimaron que la guerra contra Irán le estaba costando a los contribuyentes estadounidenses más de 890 millones de dólares diarios, según las operaciones militares conocidas y las estimaciones de costos del Congreso. El gasto abarca operaciones aéreas y navales, fuerzas terrestres, sistemas de armas e interceptación de misiles, siendo la fase inicial del conflicto la más costosa, indicó la cadena de televisión.