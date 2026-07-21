SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    En marzo, los analistas estimaron que la guerra contra Irán le estaba costando a los contribuyentes estadounidenses más de 890 millones de dólares diarios.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Pete Hegseth junto a Donald Trump.

    El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, comparecieron este martes ante el Comité de Asignaciones del Senado para solicitar unos 70.000 millones de dólares adicionales para financiar la guerra contra Irán y reponer las reservas de armamento mermadas.

    Hegseth afirmó que la última estimación del costo de la guerra era de 37.500 millones de dólares, frente a los aproximadamente 29.000 millones de dólares de principios de mayo.

    El mes pasado, cifras preliminares de un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimaron que el conflicto le ha costado al Departamento de Defensa unos 40 mil millones de dólares. Pero esa cifra no incluye los costos operativos que ya estaban contemplados en el presupuesto del departamento para el año fiscal 2026, que supera el billón de dólares, según declaró Mark Cancian, asesor principal del CSIS, a CNN.

    En marzo, los analistas estimaron que la guerra contra Irán le estaba costando a los contribuyentes estadounidenses más de 890 millones de dólares diarios, según las operaciones militares conocidas y las estimaciones de costos del Congreso. El gasto abarca operaciones aéreas y navales, fuerzas terrestres, sistemas de armas e interceptación de misiles, siendo la fase inicial del conflicto la más costosa, indicó la cadena de televisión.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.costo de la guerraHegsethPentágonoCSISMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

    Kast evalúa decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó

    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Lo más leído

    1.
    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    Daniel Ortega afirma que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y anuncia leyes para impedir el regreso de la oposición al poder

    2.
    EE.UU. concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus “habilidades extraordinarias”

    EE.UU. concede la residencia permanente al prófugo Eduardo Bolsonaro por sus “habilidades extraordinarias”

    3.
    “Aquí no volverá a haber elecciones”: Las presiones y desafíos que enfrenta Daniel Ortega tras su polémica decisión

    “Aquí no volverá a haber elecciones”: Las presiones y desafíos que enfrenta Daniel Ortega tras su polémica decisión

    4.
    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    Ludovic Slimak, paleoantropólogo francés: “El problema fundamental para los jóvenes es el colapso de su sistema de valores”

    5.
    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    6.
    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    ¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day? Preventas ya están disponibles

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Chilquinta confirma compensación para clientes por cortes de luz: ¿Cómo recibir desde $40 mil?

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal
    Chile

    Por renuncia de defensor, tribunal reprograma inicio del juicio contra excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal

    Kast evalúa decretar estado de excepción de catástrofe en Tierra Amarilla y Copiapó

    Las claves de los tres requerimientos de la oposición ante el TC para intentar frenar la megarreforma de Kast

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal
    Negocios

    Máximo Pacecho defiende rol de Codelco y califica de error “politizar” la discusión sobre la estatal

    SNA actualiza balance y ahora habla de alza en los precios de los alimentos por problemas en la distribución por lluvias

    Ministro Quiroz celebra despacho de la megarreforma: “Ya veremos qué es lo que pasa con las otras normas”

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo
    Tendencias

    ¿Continúa la lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el tiempo

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial
    El Deportivo

    Separado del plantel y con su futuro como interrogante: el silente regreso de Lionel Messi a Argentina tras el Mundial

    Se abren las inscripciones para la versión 2027 del Ironman 70.3 de Pucón

    La U revela detalles sobre el interés de un nuevo fichaje: “Van a llegar más refuerzos; es un jugador que nos interesa...”

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos
    Cultura y entretención

    Un clásico del reggaeton: Ozuna vuelve a Chile con sus grandes éxitos

    Paul McCartney (y Ringo) aparece de sorpresa ante un bus de turistas que hacía un tour de The Beatles

    La Odisea versus La Odisea: las diferencias y similitudes entre el el libro y la película de Christopher Nolan

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares
    Mundo

    Jefe del Pentágono estima que el costo de la guerra contra Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares

    Zelensky destituye al jefe del Ejército tras las protestas y nombra a su sustituto

    Parlamento francés aprueba una prohibición generalizada de las redes sociales para menores de 15 años

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”
    Paula

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer