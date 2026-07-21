Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

Aunque la lluvia se tornó intermitente en gran parte de la Región Metropolitana, todavía quedan algunos pulsos que se registrarán durante los próximos días , según el pronóstico del tiempo.

Sin ir más lejos, este martes 21 la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) tiene previsto lluvia, viento entre 25 y 40 km/h y probables tormentas eléctricas en varios sectores de la región.

Las precipitaciones se extenderán hasta la noche. El miércoles, habría una breve pausa —donde serán protagonistas los cielos nublados y el frío— para después volver a tener otro episodio de lluvia más, aunque posiblemente más débil.

Esto, por un tercer sistema frontal que aumentará la cantidad de agua caída que se está acumulando históricamente desde la semana pasada.

Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico. Foto: ATON.

Cómo será el tercer sistema frontal en la Región Metropolitana

Este martes 21, Meteochile pronosticó lluvia, viento y probables tormentas eléctricas en todos los sectores de la RM:

Colina.

Santiago centro.

Santiago norte.

Santiago oriente.

Santiago sur.

Santiago poniente.

Curacaví.

Melipilla.

San José de Maipo.

El miércoles 22, es probable que no llueva en la región y que hasta salga algo de sol, según pronosticó el meteorólogo de Meteored, Javier Hernández.

“Sin embargo, el descanso será corto”, anticipó. Y es que el jueves 23, un tercer sistema frontal podría dejar nuevos episodios de lluvia sobre la capital . La única diferencia, es que se estima que no será tan intensa, en comparación a los últimos días.

Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico. Foto: ATON.

En esta línea, Meteochile muestra el siguiente pronóstico, según el sector:

Colina: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves.

Santiago centro: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves, y madrugada del viernes.

Santiago norte: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves.

Santiago oriente: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves, y madrugada del viernes.

Santiago sur: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves, y madrugada del viernes.

Santiago poniente: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves, y madrugada del viernes.

Curacaví: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves, y madrugada del viernes.

Melipilla: chubascos y chubascos aislados durante la tarde y noche del jueves, y madrugada del viernes.

San José de Maipo: lluvia y chubascos durante la tarde y noche del jueves, y madrugada del viernes.

Aunque después de este evento habría algo de estabilidad, Hernández advierte que los modelos meteorológicos anticipan un nuevo pulso de precipitaciones “entre el final de esta semana y el inicio de la próxima” .

Durante los próximos días se podrá conocer más sobre este nuevo evento de lluvias.