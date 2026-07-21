Crispi tras cierre del Caso Convenios: “Fue una operación política (...) se buscó herir al gobierno del Presidente Boric y al FA”

La Fiscalía de Antofagasta, tras una mediática investigación, tomó la decisión de cerrar la indagatoria y comunicar su decisión de no perseverar en la arista del Caso Convenios que durante años tuvo como imputados al exjefe del Segundo Piso del gobierno del expresidente Gabriel Boric, el sociólogo Miguel Crispi (FA), el exministro Gorgio Jackson (FA) y la exjefa de la Dipres Javiera Martínez (FA).

“La Fiscalia Regional de Antofagasta ha determinado no perseverar en la investigación del denominado Caso Convenios, en el que se me involucraba junto a Giorgio Jackson y Javiera Martinez. La resolución es categórica: no existian antecedentes para formalizar cargo alguno. Lo que corresponde decir con todas sus letras es que la justicia terminó refrendando exactamente lo que sostuvimos desde el primer dia”, se lee en una declaración pública difundida por el propio Crispi.

El comunicado luego apunta sus dardos en contra del Partido Republicano, la colectividad que a propósito del Caso Democracia Viva se querelló contra las exautoridades del gobierno de Boric. “La causa en nuestra contra nunca tuvo fundamento. Fue una operación politica. Se originó en una ampliación de querella presentada por dos diputados del Partido Republicano, destinada a vincularnos con procesos de investigación sobre eventuales hechos de corrupción. El objetivo no era esclarecer hechos ni la búsqueda de la verdad, sino dañar politicamente . La decisión de la Fiscalia derrumba esa operación y deja en evidencia su verdadera naturaleza”.

MARIO TELLEZ

Crispi también añade que “la corrupción es una de las principales amenazas a la democracia y, cuando en base a mentiras se dice estar luchando contra ella, solo se profundiza el quiebre entre la ciudadanía y la politica”.

Por eso el exjefe del Segundo Piso insiste en que toda la causa penal en su contra tenía fines políticos: “Quienes sufrimos de este ataque sistemático somos parte de un proyecto politico, y por eso fuimos elegidos como blanco. Lo que se buscó, atacándonos a nosotros, fue herir al gobierno del Presidente Gabriel Boric y al Frente Amplio. Ese es el trasfondo que no puede perderse de vista”.

El comunicado también hace referencia a los efectos que esta indagatoria tuvo en la vida personal de Crispi. “No puedo dejar de señalar algo que muchas veces queda invisibilizado: esto tuvo un costo personal, profesional y familiar para todos quienes fuimos injustamente involucrados y afectados por esta causa. No solo significó millones de pesos para el Estado de Chile en una investigación sin sustento; significó años bajo sospecha pública, con nuestras familias y nuestras trayectorias expuestas, sobre la base de acusaciones que hoy el propio Ministerio Público declara sin fundamento. Vale la pena preguntarse hasta dónde está dispuesta a llegar cierta forma de hacer politica, y a cuántas personas está dispuesta a dañar en el camino”, se lee en el comunicado difundido este martes.

La misiva luego agrega lo siguiente: “Como dirigente politico, y por el rol que me tocó cumplir, no puedo dejar pasar este momento sin una reflexión. La integridad de los poderes del Estado -y muy especialmente la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial- no puede quedar a merced de operaciones politicas. Es urgente discutir los limites de la facultad de diputados y diputadas para impulsar causas penales sin antecedente alguno, convirtiendo la persecución judicial en un arma de la disputa politica”.

“Se cierra este capítulo. Agradezco los mensajes de apoyo de estos dias. Y espero, por el bien de nuestra democracia, que episodios como este no se repitan”, finaliza el comunicado de Crispi.