Alvarado afirma que respetarán decisión de la Cámara, pero que tiene sus “dudas” por objetivo de comisión contra Steinert

El biministro del Interior y Secretario General de Gobierno de Chile, Claudio Alvarado, se refirió este martes a la aprobación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para revisar la gestión de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, instancia impulsada por la oposición y que consiguió el quórum necesario para su conformación.

Si bien el secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo respetará la decisión del Congreso, manifestó dudas sobre el propósito de la investigación, argumentando que los cuestionamientos realizados anteriormente a la exautoridad ya fueron esclarecidos tras su salida del gabinete.

“ Nosotros siempre somos respetuosos de las decisiones que se toman en el Congreso Nacional ; es una facultad fiscalizadora que requiere un quórum para constituir esa comisión. Hoy día la oposición lo ha logrado, y en ese sentido nosotros respetamos esa decisión”, sostuvo Alvarado.

No obstante, el ministro puso en duda la utilidad de la instancia parlamentaria. “ Tengo mis serias dudas respecto al objetivo de la comisión o a las cosas que se puedan investigar, porque la ministra Steinert presentó su renuncia y aquellos elementos que la oposición hacía cuestión de su gestión han sido posteriormente aclarados”, afirmó.

Pese a sus reparos, el titular de la Segpres reconoció que la conformación de este tipo de comisiones forma parte de las atribuciones del Poder Legislativo, aunque advirtió que también responden a consideraciones políticas. “ Entiendo perfectamente, es una facultad fiscalizadora y también tiene un fin y una mezcla de políticas ”, concluyó.

La comisión investigadora deberá definir en las próximas semanas su integración y el cronograma de trabajo para revisar los antecedentes relacionados con la gestión de la exministra Steinert.