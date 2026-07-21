El primer traspié de Pavez como vocero: la confusión por la megarreforma que obligó a La Moneda a hacer aclaraciones

“Se está estudiando”.

Esas tres palabras del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, bastaron para abrir un flanco comunicacional que hasta ese momento no existía en La Moneda.

La tarde del lunes, durante una entrevista con Radio Cooperativa, la autoridad fue consultada por la votación de la megarreforma prevista para este martes en la Cámara de Diputados. Su respuesta fue que el gobierno estaba evaluando postergar la discusión debido a la emergencia climática que afecta a la zona centro-sur y al norte chico.

La afirmación descolocó rápidamente al propio Ejecutivo. Durante toda esa jornada, ministros y autoridades habían defendido precisamente la tesis contraria: que el sistema frontal no alteraría la tramitación de la principal reforma del gobierno y que, mientras se desplegaban los equipos para enfrentar la emergencia, el trabajo legislativo debía seguir su curso normal . Además, los comités parlamentarios ya habían acordado mantener la sesión de este martes, por lo que a esa altura del día ya no existía una revisión formal del itinerario de este martes.

Apenas se comenzaron a difundir sus declaraciones, distintos parlamentarios comenzaron a consultar a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) si efectivamente existía una evaluación para modificar el calendario legislativo. Las dudas también llegaron al Ministerio de Hacienda, que había estado involucrado en las coordinaciones para mantener la votación pese al temporal.

En paralelo, desde La Moneda se activó un control de daños y comenzó a transmitirse que las declaraciones del subsecretario respondían a una equivocación y no a una decisión política del Ejecutivo.

Según distintas fuentes de gobierno, Pavez advirtió rápidamente el error y reconoció internamente que su respuesta no reflejaba la determinación que ya estaba adoptada.

Incluso, evaluó publicar una aclaración en su cuenta de X para despejar las dudas que habían generado sus declaraciones. Finalmente, esa alternativa fue descartada. La evaluación fue que la entrevista había estado enfocada casi por completo en la emergencia climática y que la referencia al calendario legislativo había sido un aspecto secundario, Una aclaración pública solo contribuiría a amplificar el episodio.

Fue el primer traspié comunicacional de Pavez desde que pasó a asumir, en los hechos, la vocería de contingencia del Ejecutivo.

Tras la salida de la exministra vocera Mara Sedini y el rediseño del comité político -que dejó a Claudio Alvarado como biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob)-, el subsecretario del Interior se transformó en la principal cara del Ejecutivo para abordar los temas de gobierno.

Sin embargo -y por la naturaleza propia de su subsecretaría-, durante la última semana ha encabezado los balances diarios del frente climático junto a la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, además de sostener una intensa agenda de entrevistas radiales y televisivas para dar cuenta del avance del sistema frontal y de las medidas adoptadas por el gobierno.

Dicha contingencia ha significado que Pavez lleve varios días concentrado casi exclusivamente en la coordinación de la emergencia y ha estado menos involucrado en el minuto a minuto de las definiciones políticas, afirman.

De hecho, durante la mañana del lunes, Pavez había descartado que el gobierno estuviera evaluando decretar Estado de Catástrofe en Coquimbo y Atacama. Minutos después, sin embargo, el Presidente José Antonio Kast resolvió aplicar esa medida para la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, decisión que fue anunciada durante el consejo de gabinete.

Eso sí, respecto de ese episodio, fue el propio Alvarado quien defendió que el subsecretario no podía anticipar una facultad que corresponde exclusivamente al Presidente y cuya resolución terminó adoptándose durante esa misma mañana.

Con todo, en La Moneda evitan sobredimensionar el episodio. En Palacio sostienen que se trató de un lapsus aislado. De hecho, aseguran que la evaluación sobre el desempeño de Pavez sigue siendo positiva.

En privado, hacen una distinción entre este episodio puntual y los problemas comunicacionales que marcaron los primeros meses de instalación del gobierno con Mara Sedini a cargo de la vocería. Aseguran que el traspié de Pavez está lejos de las reiteradas imprecisiones que obligaron al Ejecutivo, en más de una oportunidad, a corregir o aclarar información.

Eso sí, los comentarios de pasillo surgieron rápidamente en el oficialismo. Y algunos recordaron, a modo de broma, la entrevista que dio Pavez a La Tercera, en junio pasado. Ahí, indicó que -tras el cambio de gabinete- “se ha ido notando el cambio de mano comunicacional, los mensajes llegan sin ruidos políticos”.