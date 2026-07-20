Alvarado respalda votación de megarreforma en medio de sistema frontal y afirma que el gobierno está preparado para defenderse ante el TC

Mediante una nueva vocería en La Moneda este lunes, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó el anuncio de la oposición de que hoy recurrirán al Tribunal Constitucional por la invariabilidad tibutaria y otros puntos en la megarreforma, proyecto que mañana será votado en su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

“Lo que hace la oposición hoy día es materializar algo que nos anunció hace tres meses atrás. Por lo tanto, están cumpliendo con lo que dijeron incluso antes que presentáramos esta megarreforma a su tramitación al Congreso”, señaló al respecto.

“Obviamente que, como gobierno, conscientes de que esa es una instancia legítima a la cual pueden recurrir los parlamentarios y que a nosotros nos gustaría que la legislatura se discuta donde corresponde que es en el Parlamento y no en los tribunales, en este caso en el Tribunal Constitucional, igual estamos preparados para ejercer nuestra legítima defensa y podemos marcar nuestros puntos y sacar adelante en la materia de la invariabilidad tibutaria ”, aseguró.

Asimismo, consultado sobre si es prioritaria la discusión de la megarreforma cuando hay parlamentarios que están desplegados en sus zonas, y algunos de ellos solicitan que se adelante la semana regional para dedicarse a la emergencia, contestó: “En la vida uno tiene que irse adecuando a las circunstancias, y así como el gobierno tiene hoy día una emergencia dura, crítica por las condiciones del clima, tampoco puede abandonar las otras funciones que le corresponden”.

“Nuestra prioridad es la emergencia, pero tenemos que seguir también en los otros ámbitos de acción del gobierno y uno de esos es el ámbito legislativo” , añadió.

“Los senadores y diputados, indudablemente, que hoy día están preocupados, están en terreno, pero también hay una obligación que cumplir y mañana hay un proyecto importante, que tiene relación con la proyección económica y la generación de empleos para muchos chilenos en el mediano plazo y yo creo que es importante cerrar esa tramitación el día de mañana, y eso no significa abandonar la preocupación por la emergencia ni los parlamentarios dejar abandonada la situación que les preocupa en cada una de sus zonas”, cerró el biministro.