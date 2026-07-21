“Se está estudiando”: Subsecretario Pávez afirma que gobierno evalúa retrasar votación de la megarreforma prevista para este martes en la Cámara

Santiago 2 de junio 2026. El Subsecretario del Interior, Maximo Pavez, realiza un punto de prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, no descartó que el gobierno solicite aplazar la votación de la megarreforma del Ejecutivo, prevista para iniciar este martes su tercer trámite constitucional, luego de su aprobación el pasado jueves 16 de julio en una extensa sesión del Senado.

Tras las modificaciones introducidas por la Cámara Alta, que actuó como instancia revisora, resta que los cambios sean visados por la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que está previsto que ocurra este martes 21 de julio, para así continuar con el cronograma definido por el gobierno.

Pese a los problemas que podría generar el sistema frontal para que los diputados lleguen hasta la sede del Congreso Nacional, en la Región de Valparaíso, la Corporación había mantenido la decisión de votar este martes.

Además, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, había descartado durante la mañana aplazar la votación, pese a los efectos de las fuertes lluvias.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, abrió la puerta a que la votación pueda postergarse, ante la solicitud de parlamentarios que han pedido concentrarse en responder a la emergencia provocada por las lluvias.

“Vamos a conversar en un rato más con el ministro del Interior para tomarle el pulso a la actividad legislativa. Lo que nos interesa, por supuesto, es tratar de atender la emergencia y también, dentro de esas emergencias, está poder reactivar el país” , dijo Pavez en entrevista con Radio Cooperativa.

La autoridad afirmó que “la reforma es muy importante y yo creo que hay que tomar una definición que el Ejecutivo está estudiando”.

“Está en estudio porque el Congreso tiene una dinámica propia y, desde luego, lo importante es atender la emergencia, pero también cumplir con los compromisos que tiene el gobierno con el país en materia legislativa”, agregó Pavez.

“Es una información que es dinámica. Yo no estoy en el Congreso ahora y seguramente en algún rato más se va a poder conocer cuál es la línea del Ejecutivo en el Congreso en esa materia”, comprometió la autoridad.