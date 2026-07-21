PDG define rechazar artículos de la megarreforma y busca hacer cambios en comisión mixta

21 DE ABRIL DEL 2026 PUNTO DE PRENSA DE LA BANCADA DEL PARTIDO DE LA GENTE. FOTO: DEDVI MISSENE

Hasta pasadas la 20.30 se extendió la reunión en la que los diputados del Partido de la Gente (PDG) zanjaron la postura de la bancada de cara a la votación de este martes de la megarreforma, que enfrentará su tercer trámite en la Cámara.

En concreto, en medio de las dudas de varios de los diputados por las modificaciones del Senado, los parlamentarios acordaron llevar a comisión mixta los artículos relativos a las modificaciones al Sence, Sala Cuna, las compensaciones por la norma que termina con las contribuciones para la tercera edad y también el fondo de reconstrucción. Esto último, con el objetivo de ampliarlo a las zonas afectadas por las lluvias en el Norte Chico del país.

“Hemos decidido hacer un aporte a la discusión pública, siempre con nuestro espíritu de mejorarlos proyectos para que lleguen de la mejor manera, lo más perfeccionado posible, a nuestro chilenoque sufre, que le está costando llegar a fin de mes. Por tanto, hemos decidido, como bancada, habilitar los puntos de Cense, Sala Cuna, Fondo de Emergencia y las compensaciones de las contribuciones para que se vayan a mixta y podamos ver puntos de mejora”, dijo el jefe de banacada del partido, Juan Marcelo Valenzuela tras el encuentro.

Al mismo tiempo, adelantaron que aprobarán la norma que establece el derecho al olvido bancario, impulsada por parte de la oposición en el Senado.

La decisión del PDG es relevante. Con su bancada de 14 diputados, la colectividad es un actor decisivo para que la iniciativa tuviera luz verde y evitara la comisión mixta, lo que se puso cuesta arriba tras el anuncio de la bancada. Sin ir más lejos, fueron ellos los que permitieron que la idea de legislar la megarreforma se aprobara de forma holgada, con 90 votos a favor.

Las horas previas

El encuentro de la tarde no fue el primero que sostenía la bancada para cuadrarse. El domingo en la noche ya se habían reunido de forma telemática para abordar el tema.

Esa cita contó con la presencia de 11 de los diputados de la bancada. Eso sí, el excandidato presidencial y hoy nuevo secretario general de la colectividad, Franco Parisi, no participó.

La idea era que el encuentro sirviera justamente para formalizar la postura para la votación del martes. Lo cierto es que eso estuvo lejos de ocurrir. Mientras que una parte de la reunión se centró en la situación en regiones -sobre todo el Norte Chico- por el sistema frontal, según algunos de los presentes, los diputados Javier Olivares, Patricio Briones y Álex Nahuelquín adelantaron que su intención era aprobar el texto que salió del Senado, pues se trataba de “diferencias menores” que no modificaban el eje central de la iniciativa.

Otros parlamentarios, entre ellos la diputada Zandra Parisi y el jefe de la bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reiteraron sus dudas en torno a algunos puntos del proyecto y llamaron a seguir estudiando el texto para tomar una decisión.

Al respecto, en entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, Valenzuela explicó que uno de los elementos que les genera mayor preocupación son las modificaciones al Sence, punto por el que no descartan realizar indicaciones para una discusión en comisión mixta.

“La solución no puede ser eliminar recursos, nomás. Tiene que haber un plan de desarrollo y eso hoy día no lo vemos, y creo que la forma no es desmantelar el Sence. Entonces estamos revisando eso, si se puede hacer indicaciones y eso lo mandamos a una comisión mixta”, adelantó.

Así, mencionó que estaban revisando los apartados referidos a contribuciones, invariabilidad tributaria y modificaciones a las resoluciones de calificación ambiental (RCA): “Lo estamos analizando y yo creo que hoy día en la noche nosotros podríamos tener una claridad mayor”.

En ese contexto, en la reunión fue el propio Valenzuela quien abrió la posibilidad de dar libertad de acción con tal de evitar descuelgues. Posibilidad que hasta horas de la tarde algunos aún mantenían abierta. Lo anterior, pese a que al inicio del año legislativo en la bancada definieron entregar una “green card” para que cada diputado se desmarque en un máximo tres ocasiones al año de una definición del comité parlamentario.

Esa fórmula, en todo caso, explican que se mantiene para la votación de este martes, por lo que el gobierno aún podría sumar algunos votos de la bancada.

“Si nosotros llegamos a la conclusión de que es muy difícil y existe una natural controversia como existe en otras bancadas, de hecho lo digo con orgullo que somos una de las bancadas que votamos más alineados, vamos probablemente a habilitar la libertad de acción”, dijo Valenzuela al respecto.

En entrevista en radio Agricultura, en tanto, Parisi aseguró que “la green card es para cada uno de los diputados, la pueden ocupar cuando ellos quieren, pero yo creo que va a haber un voto mayoritario”.

La opción de entregar libertad de acción, en todo caso, no convencía a todos en el partido, entre ellos al propio Parisi, por lo que durante la tarde se mantuvieron las conversaciones para alcanzar una postura única.

A la reunión de la bancada, durante la mañana se sumó un encuentro de Valenzuela con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien le transmitió que era importante que el proyecto se aprobara este martes. Más tarde, en tanto, la presidenta del partido, Denisse Catalán, y la diputada Parisi, llegaron a La Moneda para reunirse con el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

Esas gestiones, eso sí, no lograron incidir en el acuerdo que se alcanzó durante la tarde.

Por parte del gobierno, incluso el ministro de la Segpres, José García Ruminot, no había dudado en subir la presión. “El PDG tiene reunión hoy día, reunión de sus diputados, y van a tomar finalmente la decisión que nosotros esperamos que sea de respaldo a la iniciativa”, afirmó.

Esto, después de que como señal ingresaran una urgencia para el proyecto que busca reembolsar el IVA a la compra de pañales y medicamentos.

Quiroz, en tanto, recalcó que “siempre hemos conversado con ellos, se han mostrado abiertos, y por lo tanto mantenemos esas conversaciones andando y esperamos llegar a buen puerto”.