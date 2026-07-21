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    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Mientras un sistema frontal deja lluvias en parte del país, el pronóstico también anticipa un intenso episodio de frío, con heladas y temperaturas que descenderán hasta los -10°C durante los próximos días.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Esta última semana ha dejado diversos fenómenos meteorológicos en el territorio nacional desde lluvias hasta nevadas.

    En esta ocasión, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronostica, entre martes y viernes, heladas y temperaturas extremadamente bajas en las zonas más australes del país.

    Específicamente, en las localidades de Coyhaique, Torres del Paine y Punta Arenas los termómetros podrían marcar hasta -10°C de mínima.

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo. Foto: Juan Eduardo Lopez/Aton Chile JUAN EDUARDO LOPEZATON CHILE

    A continuación el detalle de cada sector:

    Coyhaique

    En la capital de la Región de Aysén, las temperaturas más bajas se registrarán entre el martes y el miércoles, cuando las mínimas llegarán a -10°C, mientras que las máximas apenas alcanzarán los 0°C y -1°C, respectivamente.

    Para ambas jornadas se pronostican heladas durante la madrugada y cielos con nubosidad parcial. En las tardes estará despejado o parcialmente nublado, aunque todavía con mucho frío.

    El jueves las temperaturas subirán levemente, con una mínima de -2°C y una máxima de 2°C, pero el tiempo cambiará con nubosidad y chubascos de nieve débiles desde la madrugada, y luego lluvia durante la tarde.

    En tanto, el viernes la mínima será de 0°C y la máxima de 4°C, con cielo cubierto, precipitaciones y agua-nieve durante gran parte del día.

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo. Foto: DMC

    Torres del Paine

    En el sector de Torres del Paine también se esperan intensas heladas.

    La temperatura más baja será de -9°C el martes, mientras que el miércoles y jueves las mínimas llegarán a -7°C y -8°C, respectivamente. El viernes el amanecer será algo menos extremo, con -5°C.

    Durante los cuatro días predominará la nubosidad parcial acompañada de neblina y escarcha, especialmente en las madrugadas y mañanas.

    Las máximas oscilarán entre -1°C y 2°C, por lo que el frío persistirá incluso durante las horas de la tarde.

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo. Foto: DMC

    Punta Arenas

    En Punta Arenas también se esperan jornadas marcadas por las bajas temperaturas, aunque menos extremas que en Coyhaique y Torres del Paine.

    Entre martes y viernes las mínimas se ubicarán en -3°C, mientras que las máximas fluctuarán entre 1°C y 3°C.

    La mayor parte del período estará dominada por nubosidad parcial y escarcha, con episodios de neblina durante las mañanas del miércoles.

    Además, entre el lunes y el miércoles se prevén vientos de entre 25 y 40 km/h en algunos sectores.

    El único cambio importante en las condiciones se espera para el viernes, cuando se pronostican chubascos de nieve débiles durante la mañana y la tarde.

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo. Foto: DMC

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