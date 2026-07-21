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    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    Quijote Films, la productora detrás de películas como Los Colonos (2023) y La Misteriosa Mirada del Flamenco (2025), es parte de The Smell of Apples, la nueva cinta del director John Trengove. El actor nacional asume un personaje clave en la historia. “Lo hizo de manera magistral”, afirma el productor Giancarlo Nasi.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    Quijote Films, la productora detrás de películas como Blanquita (2022), Los colonos (2023) y La misteriosa mirada del flamenco (2025), dirá presente en el Festival de Toronto 2026 con una nueva producción.

    Titulada The smell of apples, es la cinta más reciente del director sudafricano John Trengove, responsable de The wound (2017) y Manodrome (2023). El filme competirá en Platform, sección cuyo principal premio –a partir de este año– concede un pasaje directo a la disputa por el Oscar a Mejor película internacional.

    Giancarlo Nasi Pablo Gomez

    Ambientada en Sudáfrica durante la época del apartheid, la historia sigue a Marnus, un niño de 12 años cuya aparente vida tranquila comienza a resquebrajarse con la llegada de un militar chileno (interpretado por Alejandro Goic), revelando las estructuras de racismo, violencia y complicidad que sostienen el mundo en el que vive.

    “Hace años John me contó que estaba escribiendo una película con un personaje chileno, que cruzaba nuestra dictadura con el apartheid sudafricano. Ahí nació esta coproducción, de manera muy natural”, indica a Culto Giancarlo Nasi, CEO de Quijote Films y coproductor de The smell of apples.

    El realizador recuerda que conoció a Trengove en un taller en Nantes (Francia) donde cada uno estaba con un proyecto en etapa de desarrollo. En su caso, con Un lugar llamado Dignidad (2021), de Matías Rojas Valencia, y en el caso del director sudafricano, con The wound, cinta que estuvo en la “lista corta” de los Oscar.

    El cineasta se propuso adaptar la novela de Mark Behr publicada en 1993, también llamada The smell of apples, que “tiene a ese personaje chileno en el centro de la historia”, apunta.

    Foto: Pierre De Villiers

    “Es la primera vez que hacemos una película africana y Alejandro Goic lo hizo de manera magistral. Llegar a nuestra décima película en el Festival de Toronto confirma que el cine chileno puede tener una presencia real y sostenida en el circuito internacional, si nos atrevemos a hacer películas fuera de lo común”, agrega Nasi sobre un proyecto que reúne a Sudáfrica, Reino Unido, Países Bajos y Chile.

    En 2025 la compañía nacional fue incluida en el certamen canadiense con dos títulos: La misteriosa mirada del flamenco, el filme de Diego Céspedes que triunfó en el Festival de Cannes y que tuvo un destacado recorrido global, y O último azul, el largometraje del cineasta brasileño Gabriel Mascaro que fue galardonado en el Festival de Berlín.

    La edición 2026 del Festival de Toronto se desarrollará entre el 10 y el 20 de septiembre.

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