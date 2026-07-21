Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

El tren de sistemas frontales que cruza Chile desde Atacama hasta Los Ríos ha instalado un escenario complejo para los conductores. En la Región Metropolitana las precipitaciones vienen acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 km/h, mientras que la cordillera central acumula nieve y temperaturas gélidas.

Frente a este panorama invernal, la precaución y la tecnología del automóvil se vuelven aliados fundamentales.

Consejos para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

Las primeras gotas sobre el pavimento son la señal para modificar los hábitos al volante. La mezcla de agua y suciedad en el asfalto reduce la adherencia de los neumáticos, limita la visibilidad y aumenta drásticamente la distancia necesaria para detener el vehículo .

Disminuir la velocidad, evitar movimientos bruscos y anticipar las maniobras son pasos esenciales para sortear un imprevisto.

Ariane Campos, supervisora de Ingeniería de Ford América del Sur, explica que la primera medida es redoblar la atención.

“Disminuyen tanto la visibilidad como la fricción entre los neumáticos y el pavimento. También es fundamental aumentar la distancia respecto del vehículo que circula adelante y realizar cada maniobra de manera progresiva”, detalla.

La seguridad empieza con el vehículo detenido. Antes de encender el motor, revisar el desgaste y la presión de los neumáticos resulta vital.

Las gomas lisas pierden capacidad para evacuar el agua y elevan el riesgo del temido aquaplaning, donde el auto pierde contacto con la superficie . A esto se suma comprobar el estado de los limpiaparabrisas, luces y desempañador.

Una vez en marcha, la regla es usar luces bajas, frenar antes de entrar a las curvas y evitar los adelantamientos o aceleraciones intempestivas .

Para rutas cordilleranas, la planificación exige consultar el estado de los caminos con las autoridades, verificar el uso de cadenas y llevar un kit de emergencia que incluya ropa de abrigo, agua, alimentos, linterna y un cargador de teléfono.

Finalmente, la recomendación definitiva ante calles inundadas o pasos bajo nivel colapsados es no intentar cruzarlos . La profundidad del agua y la fuerza de la corriente son engañosas desde el interior de la cabina. Si el vehículo se detiene en medio del agua, intentar reiniciar el motor puede provocar daños irreparables.

Con precipitaciones que amenazan con extenderse, la información previa y la prudencia en ruta son el mejor equipamiento de serie.

La ayuda de la tecnología

Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

Hoy los vehículos modernos cuentan con ayudas electrónicas que facilitan esta tarea.

Los modos de conducción seleccionables intervienen directamente sobre los algoritmos del vehículo para evitar derrapes . En el caso de Ford, el modo “Resbaladizo” ajusta en milisegundos la respuesta del acelerador, la transmisión y el control de tracción para maximizar el agarre en superficies con hielo o exceso de agua.

La conectividad móvil también suma herramientas preventivas. Modelos recientes permiten operar funciones a través del teléfono, como la Ford App, para consultar el nivel de combustible o climatizar el habitáculo de forma remota antes de salir.

Campos agrega que esto permite comenzar el viaje con mayor comodidad durante jornadas de bajas temperaturas, aunque enfatiza que siempre debe complementarse con la revisión física del auto.