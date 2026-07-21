Sistema frontal: corte de ruta obliga a Kast a cancelar su agenda en Vallenar y volver a Copiapó

El Presidente José Antonio Kast se trasladó temprano este martes desde la región de Coquimbo hasta la de Atacama para monitorear los trabajos de apoyo en medio de la emergencia por el sistema frontal.

Su primera actividad en la zona era reunirse con autoridades locales, pero debido a un corte de ruta debió suspender su agenda.

Fuentes del gobierno señalan que las condiciones no eran las favorables para continuar hacia Vallenar, por lo que optaron por devolverse a Copiapó.

Asimismo, apuntan a que probablemente se dirijan a la delegación presidencial, dadas las condiciones climáticas.

A las 13.00 horas se espera un punto de prensa del Mandatario para entregar un balance de su paso por el norte, pero aún no hay confirmación sobre esa vocería.

Como sea, durante el día el gobierno informará los siguientes movimientos del Mandatario en el marco de su despliegue por el sistema frontal.