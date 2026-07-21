Gendarmería inició poblamiento de 32 plazas disponibles en el ex penal Punta Peuco

A través de un comunicado, Gendarmería de Chile informó que el 20 de julio inició el poblamiento de las 32 plazas disponibles en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Tiltil .

Y es que tras una serie de obras realizadas en 2025, el ex penal Punta Peuco aumentó su capacidad en 32 plazas, las que ahora comenzarían a ser ocupadas por nuevos reos.

“Este proceso contempla el traslado de personas privadas de libertad provenientes del CCP Colina 1 y de otros establecimientos penitenciarios del país, de acuerdo con evaluaciones técnico penitenciarias individuales y los criterios de segmentación institucional vigentes”, explicaron desde la institución carcelaria sobre el proceso.

A lo que añadieron: “La medida forma parte de la gestión permanente que desarrolla Gendarmería de Chile para optimizar la administración del sistema penitenciario, considerando criterios de seguridad, infraestructura, descongestión de recintos, condiciones de habitabilidad y requerimientos operativos propios de cada establecimiento”.

Y es que, como ya había adelantado La Tercera, Gendarmería había iniciado los preparativos para llevar a los reclusos del módulo Asistir de Colina 1 hasta el ex Punta Peuco.

Precisamente este módulo, al igual que el actual CCP de Tiltil, mantenía en su interior a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.

Previo a esta situación, se había concretado también el traslado de los tres reos “comunes” que habían llegado hasta el ex Punta Peuco en 2025, en acuerdo al plan iniciado por el expresidente Gabriel Boric de transformar el penal en un recinto carcelario común y que ahora la administración de José Antonio Kast espera echar marcha atrás.