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    Punta Peuco: Gendarmería inicia gestiones para transferir a tres reos comunes desde el penal

    La decisión fue adoptada después de que el Presidente José Antonio Kast criticara la transformación del recinto en un penal común y relevara la necesidad de que los prisioneros por causas de DD.HH. se mantuvieran en un recinto exclusivo.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Cristóbal Palacios
    Imagen: Andrés Piña/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    Esta jornada, se conoció que desde Gendarmería dieron inicio a gestiones para trasladar a los tres reos condenados por delitos comunes que se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de Tiltil, conocido anteriormente como el penal de Punta Peuco.

    Esto, dos semanas después de que el Presidente José Antonio Kast criticara la decisión del exmandatario Gabriel Boric de transformar en 2025 el recinto en un penal para presos comunes, y relevara la necesidad de que los prisioneros por causas de DD.HH. estuvieran en un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad .

    Según conoció La Tercera, desde la institución se les consultó a los tres internos si accedían a ser cambiados de recinto y, de acuerdo con fuentes que conocen del caso, estos accedieron.

    Asimismo, la decisión se conoce una semana después de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, consultado sobre la situación de Punta Peuco, destacara la necesidad de segregar a la población penal.

    Al respecto, indicó que “la segregación y la forma como se deriva a personas privadas de libertad a distintos penales corresponde al director de Gendarmería, (Rubén Pérez)”.

    “Y por lo tanto, a nosotros nos parece que es él quien debe terminar por razones que estimará, el caso de seguridad, de dignidad, qué sé yo, quiénes van a estar en cada uno de los penales”, agregó.

    Ante la consulta si Pérez podría recibir directrices al respecto, el ministro Rabat insistió: “Yo creo que el director de Gendarmería va a cumplir con lo que establece el reglamento, y él verá conforme a su experiencia y conforme a las necesidades de cada uno de los penales, de qué manera van a integrarse cada uno de ellos”.

    Más sobre:Punta PeucoGendarmeríatrasladoreos comunes

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