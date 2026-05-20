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    Política

    Ministro Rabat por cambio de régimen en Punta Peuco durante gobierno de Boric: “Fue una decisión ideológica”

    El ministro abordó también el cambio de gabinete, evaluando positivamente a ambas ministras salientes.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó esta jornada el futuro de Punta Peuco. Esto, luego de que la semana pasada, el Presidente José Antonio Kast cuestionara la modificación realizada por el gobierno de Gabriel Boric al recinto penitenciario de Til Til en 2025, y que ahora además de condenados por crímenes de lesa humanidad también recibe reos comunes.

    Consultado al respecto por Radio ADN esta mañana, el secretario de Estado manifestó que aquí en esta materia no se buscaba hacer una decisión política, sino respetar las competencias que tiene cada uno de los funcionarios dentro de la Administración del Estado, y en este sentido, apuntó, “la segregación y la forma como se deriva a personas privadas de libertad de distintos penales corresponde al director de Gendarmería”.

    “Por lo tanto, a nosotros nos parece que es él quien debe determinar por razones que él estimará, el caso de seguridad, de dignidad, qué sé yo, quiénes van a estar en cada uno de los penales”, sostuvo. En esta línea, apuntó que segregar a los internos condenados por violaciones a los derechos humanos “es una necesidad”.

    Asimismo, Rabat también apuntó a lo que ha dicho el Presidente Kast en esta materia, indicando que la decisión de cambio de régimen de Punta Peuco fue ideológico.

    "Yo creo que lo que el Presidente de la República señaló es que aquí no pueden tomarse decisiones que estén cargadas con la ideología. Y lo que ocurrió con el gobierno del Presidente Boric, fue una decisión ideológica, puesto que con la finalidad de incorporar nuevas personas a Punta Peuco se desvió cuál era la finalidad que él mismo tenía", señaló.

    Consultado sobre si revertir la medida no sería también una decisión ideológica, el ministro indicó que no, ya que “aquí lo que se está haciendo es que el director de Gendarmería, en conformidad con sus propias atribuciones, haga lo que ha hecho siempre, que es disponer quiénes van a los determinados penales”.

    “Y en eso no hay una cuestión ideológica, sino que, por el contrario, lo que hay es el respeto a las funciones y atribuciones que tiene cada funcionario”, señaló.

    Por otra parte, y consultado sobre el Partido Nacional Libertario, desde donde han pedido la renuncia del subsecretario de Derechos Humanos tras la muerte del exfiscal militar Alfonso Podlech, quien estaba recluido en Colina 1 como consecuencia de la condena que recibió por el secuestro calificado de Jaime Eltit, Rabat manifestó que le parecía “bastante injusta la crítica”, ya que el subsecretario “ha hecho una gran labor”.

    Junto con esto, el ministro negó que esta situación en particular fuese una presión en materia de indultos, indicando que van a actuar “con la premura, con la eficiencia necesaria para responder cuando corresponda a cada uno de los requerimientos que nos efectúen y ajustados a la Constitución y a la Ley”.

    Los indultos, apuntó, “se van a analizar en su mérito, caso a caso, y conforme a los antecedentes que arroje el respectivo expediente”.

    Cambio de gabinete

    Por otra parte, y consultado sobre el cambio de gabinete, el ministro Rabat evaluó positivamente a ambas ministras salientes,

    Creo que Mara Sedini lo hizo muy bien como vocera, y en lo que a mí me tocaba compartir con la ministra (Trinidad) Steinert, que era en el Comité de Seguridad y en aspectos de orden normativo, tuve una excelente relación y trabajo con ella en ambas cosas”, señaló.

    “En el Comité de Seguridad las cifras que ella daba todos los lunes eran realmente muy buenas”, añadió.

    Más sobre:PolíticaFernando RabatMinisterio de Justicia y Derechos HumanosPunta Peuco

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