Diputado Leiva valora cambio de gabinete y se lanza contra Steinert: “Hizo muy mal su trabajo”

Junto a otros parlamentarios, el diputado y jefe de Bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, fue uno de los impulsores de la interpelación anunciada en contra de la ahora exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

El parlamentario, miembro de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, argumentó en su momento que la medida tenía por objetivo que la otrora ministra explicara “ante el Congreso Nacional y particularmente ante esta Corporación, de cuál es el plan del gobierno en materia de seguridad”.

Según pudo conocer La Tercera, esta ofensiva generó inquietud en La Moneda y se sumó a la serie de factores que detonaron la salida de Steinert.

En diálogo con radio Agricultura, Leiva se refirió en duros términos a la exministra, asegurando que, a su parecer, fue “una muy buena decisión” su remoción.

Para el parlamentario la continuidad de Steinert no solo era “insostenible, sino que no se hacía cargo de manera alguna de la principal prioridad que tenía la ciudadanía, y también del autodenominado gobierno de emergencia”.

“En temas de emergencia no se puede improvisar, ni menos no hacer nada”, sostuvo.

El diputado aseguró que durante su gestión , Steiner “nunca se reunió con la oposición, nunca generó vínculos o lazos que es lo fundamental en materia política”. Junto con ello, acusó que la exministra “no tenía” liderazgo.

“Este es un fracaso en materia de seguridad, tanto así que el Presidente Kast lo señala. Tiene que hacer un cambio a 69 días de asumir, algo nunca antes visto”, reflexionó.

Por otra parte, el diputado lamentó que se le acuse de “forzar” la salida de la ministra. “Es injusto para nosotros cuando se nos dice que forzamos la salida. Fuimos uy respetuoso”, aseveró, agregando que “aquí hubo una ministra que hizo muy mal su trabajo”.

El Presidente José Antonio Kast designó al -hasta ayer- titular del MOP, Martín Arrau, para asumir el Ministerio de Seguridad.

En ese escenario, Leiva valoró la designación del nuevo ministro. “En Obras Públicas lo ha hecho muy bien, es un hombre muy metódico”, sostuvo.

“Yo no puedo criticar al ministro Arrau porque recién hoy día en la mañana se va a ir a sentar a ese ministerio. Tengo que darle la oportunidad de que lo haga, que tome conocimiento del estado del arte en materia de seguridad y poder trabajar en conjunto con quienes piensan distinto. Eso también es importante”, aseveró.