El “corazón” de la megarreforma: Cámara aprueba rebaja de impuesto corporativo y reintegración tributaria

La Cámara de Diputados aprobó en particular durante la mañana de este miércoles la rebaja al impuesto corporativo y la reintegración tributaria, apuntados como el “corazón” de la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast.

Uno de los artículos que más ha generado y cuestionamientos de la megarreforma, ha sido la rebaja del impuesto a las empresas de un 27% a un 23% en un plazo de cuatro años, artículo que fue aprobado con 87 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones.

El proyecto de esta forma contempla que para 2027 la tasa pase del 27% al 25,5%, (operación renta 2028); en 2028 a 24% (operación renta 2029), y en 2029, a 23% (operación renta 2030).

En la misma línea también se aprobó la reintegración del sistema tributario, la que también será gradual, volviendo a una reintegración total para el año tributario 2031. En este caso la votación fue de votos 82 a favor, 71 en contra y una abstención

Cabe recordar que pasadas las 10:00 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar del proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciando de esta forma su discusión en particular.

Se espera que el proyecto sea despachado durante la tarde para continuar con su tramitación en el Senado.