Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

La megarreforma del gobierno copó la agenda de los diputados. Y por lo mismo, se postergó la votación del reajuste para el salario mínimo que se está tramitando, quedando para la primera semana de junio. Con esto, el alza para los poco más de 800 mil trabajadores que reciben el ingreso mínimo deberá esperar un mes, considerando que el nuevo monto debía comenzar a regir desde el 1 de mayo.

Ahora se retarda hasta fines de junio, de modo que recibirán el alza de manera retroactiva por parte de sus empleadores.

El proyecto original ingresó con un alza de 1,4%, que consideraba el IPC acumulado entre enero y marzo, lo que se traducía en $ 7.546 extras, y otra alza a contar de enero de 2027 en base al IPC que registre la economía entre mayo-diciembre. Sin embargo, en la comisión de Trabajo el gobierno elevó el monto, por medio de incluir el IPC de abril, que alcanzó hasta el 1,3%. Con ello, el acumulado del año es de 2,7%.

De esta manera, el monto subirá desde los actuales $539.000 a $553.553. Esta cifra contó con la aprobación por estrecho margen por parte de los diputados de la Comisión de Trabajo.

De acuerdo a la argumentación del gobierno, “el reajuste propuesto busca conciliar la necesaria protección del poder adquisitivo de los trabajadores, con la preservación del empleo formal, el fortalecimiento de las oportunidades laborales y la sostenibilidad de las empresas de menor tamaño, resguardando especialmente las condiciones de quienes enfrentan mayores barreras de acceso al mercado del trabajo”.

En esa instancia legislativa el subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, quien asistió en reemplazo del titular de la cartera, Tomás Rau, manifestó que hoy no existe la posibilidad de subir el guarismo en cuestión en la discusión en el Senado, tras ser consultado por los diputados.

El retraso en la votación desató la crítica de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). “El gobierno está improvisando y manejando mal los tiempos, al desplazar las medidas laborales por medidas económicas que benefician a grupos empresariales”, señaló el presidente de la multisindical, José Manuel Díaz.

En ese sentido, el dirigente sindical añadió que “este retraso en la discusión del salario mínimo es una muy mala señal para los trabajadores y, por cierto, para sus familias, por la pérdida de poder adquisitivo”.

El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, afirmó que “votamos en contra en la Comisión de Trabajo, por cuanto pensamos que el guarismo propuesto por el gobierno es absolutamente insuficiente. El costo de la vida ha subido producto, precisamente, del traspaso del valor íntegro del alza de los combustibles a las familias chilenas. Sin embargo, la propuesta del gobierno solo recoge el IPC o la inflación de enero a abril, pero las familias tienen que seguir viviendo por lo menos hasta diciembre”.