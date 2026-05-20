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    Los grandes bancos ajustan sus perspectivas para la economía chilena y advierten que lo peor aún no se ha sentido

    JPMorgan, Santander y BTG Pactual proyectan que Chile no superará el 2% de crecimiento en 2026 tras la caída del PIB en el primer trimestre. Ven probabilidades de alza de tasas a fin de año.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bajan las perspectivas de los grandes bancos para la economía chilena SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El dato de actividad económica del primer trimestre de 2026, que mostró una contracción del PIB de 0,5% (su peor primer trimestre desde la crisis financiera) llevó a grandes bancos como JPMorgan, Santander y BTG Pactual a revisar sus proyecciones para Chile y a advertir que alcanzar una expansión superior al 2% este año se vuelve cada vez más difícil.

    Los tres bancos coinciden en que el deterioro estuvo concentrado en sectores de oferta y comercio exterior, y no en una caída generalizada de la demanda interna, que resistió impulsada por el consumo.

    Sin embargo, las señales hacia adelante son mixtas: la inflación al alza, el shock del petróleo y el ajuste fiscal amenazan con erosionar ese soporte.

    Todo esto en medio de la guerra en Medio Oriente que no da señales de pronto término y que mantiene al precio del petróleo por encima de los US$ 100.

    JPMorgan rebaja proyección a 1,6% y anticipa alza de tasas en el cuarto trimestre

    JPMorgan fue el banco con la revisión más concreta. En un reporte de su división de Investigación Económica para América Latina, firmado por el economista Diego W. Pereira, la entidad recortó su proyección de crecimiento del PIB para 2026 a 1,6% anual, señalando que el primer trimestre mostró una contracción de 1,1% en términos trimestrales anualizados, revirtiendo la expansión de 2,1% del período previo.

    JP Morgan redujo proyección del PIB de Chile Mike Segar

    El banco valoró la resiliencia del consumo, que avanzó 3,9% trimestral anualizado, pero advirtió que ese dinamismo no se mantendrá: ”esperamos que el consumo se contraiga de forma secuencial en el segundo trimestre, con el gasto de gobierno limitado por los ajustes fiscales y la demanda de los hogares lastrada por los mayores precios de la gasolina. En contraste, la inversión debería retomar impulso, mientras las exportaciones netas se perfilan para mejorar. En conjunto, estas fuerzas probablemente más que compensarán la menor dinámica del consumo”, señaló Pereira en el informe.

    En materia de política monetaria, JPMorgan anticipa que el Banco Central mantendrá la tasa en junio, pero ajustó su escenario hacia una postura más restrictiva en el segundo semestre.

    “Para la segunda mitad del año, esperamos que la demanda interna recupere terreno firme, pese a los precios del crudo persistentemente elevados. Este escenario sería consistente con una probabilidad de ajuste monetario superior al 50%”, precisó el banco, que ahora incorpora un alza de 25 puntos base a comienzos del cuarto trimestre y proyecta una tasa de política de 5,5% hacia el tercer trimestre de 2027.

    En cuanto a la inflación, JPMorgan estimó que la variación anual del IPC se acercará a 4,9% hacia junio, descartando que haya desinflación por la vía de los combustibles en la segunda mitad del año.

    Santander: lo peor aún no se ha sentido

    Santander entregó una lectura más cautelosa sobre los meses que vienen. El banco reconoció que “las cifras apuntan a una economía más débil de lo anticipado, donde el deterioro continúa concentrándose, principalmente, en sectores asociados a la oferta y al comercio exterior, más que en una caída generalizada de la demanda interna”.

    Santander dice que lo peor de los efectos de la guerra aún no se siente en la economía chilena Andres Perez

    Sin embargo, advirtió que el período medido por las Cuentas Nacionales aún no captura completamente el impacto del conflicto en Medio Oriente ni la escalada de precios internacionales: “estos resultados corresponden mayormente a un período previo al conflicto en Medio Oriente y a la escalada de precios internacionales. De esta manera, anticipamos que el aumento de la inflación podría afectar la dinámica del consumo privado mediante una erosión de los salarios reales”.

    En el lado positivo, Santander identificó un factor de soporte para la inversión: “las perspectivas para la inversión en grandes proyectos permanecen relativamente favorables, apoyadas por la incorporación de nuevas iniciativas al catastro de proyectos de inversión de la CBC”.

    BTG Pactual: una economía con señales contrapuestas

    BTG Pactual calificó el dato como un inicio de año débil y apuntó a la inversión como el componente más preocupante del trimestre.

    El banco señaló que “después de varios trimestres más positivos, la compra de maquinaria y equipos cayó con fuerza”, y puso el foco en la construcción: “la señal más preocupante está en la construcción, que volvió a retroceder. Y no es la primera vez: ya suma tres trimestres consecutivos de caídas”.

    Con todo, BTG Pactual subrayó que la economía no exhibió un deterioro homogéneo: “al mirar la economía por dentro, aparecen diferencias importantes. Minería, agricultura, pesca, manufactura y comercio tuvieron un mal trimestre. Sin embargo, otros sectores siguieron creciendo, como servicios personales, electricidad, gas y agua, y servicios financieros. Ese contraste es clave: Chile tuvo un mal comienzo de año, pero no todos los sectores están en la misma situación”.

    BTG Pactual estimó que el PIB de Chile crecerá 1,7%.

    En materia de proyecciones, BTG Pactual estimó en 1,7% el crecimiento del PIB para 2026, aunque advirtió que “si el año empezó más débil de lo previsto, será más difícil alcanzar las proyecciones de crecimiento que se tenían para 2026. La estimación de 1,7% sigue siendo una referencia, pero ahora parece más exigente”.

    Respecto del Banco Central, BTG entregó una lectura ambivalente: “una economía más débil reduce la preocupación de que exista demasiado gasto presionando los precios. Pero si el consumo sigue firme, la inflación podría tardar más en bajar”.

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