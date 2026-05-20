SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tras borrado de murales de barristas: Alcalde White es nuevamente amenazado y frontis del municipio de San Bernardo es vandalizado

    "Llamo a las autoridades a no dejarnos solos en esta tarea. Sin un plan, esto comenzará a tomar otro color en las calles. Nos prometieron seguridad, pero hasta ahora la inoperancia está generando consecuencias", señaló el jefe comunal, que ha realizado cinco denuncias de esta índole en Fiscalía.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Tras borrado de murales de barristas: Alcalde White es nuevamente amenazado y vandalizan frontis del municipio de San Bernardo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La mañana de este miércoles, el frontis de la municipalidad de San Bernardo apareció con manchas de pintura blanca sobre los murales que lo decoran.

    La vandalización ocurre en un contexto en que el jefe comunal, Christopher White, habría sido nuevamente amenazado de muerte durante esta semana.

    Todo lo anterior tendría su origen en dos operativos de recuperación de espacios públicos encabezados por el municipio. En particular, se habrían pintado muros del estadio municipal de la comuna, los que habrían estado cubiertos con murales vinculados a la barra de Colo-Colo.

    De hecho, desde el municipio señalaron que durante la madrugada del lunes habrían enfrentado incidentes con grupos de antisociales, que buscaron obstaculizar la labor de pintura, despeje y ordenamiento del estadio municipal.

    Tras ello, el jefe comunal denunció a través de sus redes sociales que él y su familia habían sido amenazados de muerte. Con ello, el jefe comunal habría realizado su quinta denuncia en Fiscalía sobre este tema.

    No nos vamos a detener. Recuperar espacios o quitárselos al narco seguirá siendo mi prioridad. Llamo a las autoridades a no dejarnos solos en esta tarea. Sin un plan, esto comenzará a tomar otro color en las calles. Nos prometieron seguridad, pero hasta ahora la inoperancia está generando consecuencias”, señaló al respecto el jefe comunal, Christopher White.

    Municipalidad de San Bernardo

    A lo que añadió: “Normalizar la apropiación del espacio público no corresponde. Como autoridades estamos llamados a defender el espacio público, porque una plaza o un estadio municipal no es de alguien en particular, es de todas y todos. Los vecinos necesitan que las autoridades actuemos pero me siento solo porque acá debiera estar Seremi de Seguridad y Delegación Presidencial”.

    En ese sentido, también hizo un llamado a la nueva autoridad en seguridad, que llegó en reemplazo de Trinidad Steinert: “Invito al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, a que venga a San Bernardo y espero que empiece a dar señales en materia de seguridad, eso esperamos todos y acá tiene una autoridad para trabajar en conjunto”.

    Más sobre:AmenazasSan BernardoChristopher WhiteColo-ColoBarristasVandalismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputada Hassler y ajuste ministerial de Kast: “El cambio de rumbo tiene que ser en materia económica”

    Corte de Apelaciones revoca resolución y deja en prisión preventiva a padre de menor que cayó de un piso 11

    Cámara de Diputados aprueba en general megarreforma por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención

    Diputado Leiva valora cambio de gabinete y se lanza contra Steinert: “Hizo muy mal su trabajo”

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Lo más leído

    1.
    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    Menos horas extra y controlar ausentismo: los lineamientos del Minsal a los servicios de salud por ajuste presupuestario

    2.
    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    Estudio de Defensoría de la Niñez: contacto de niños, niñas y adolescentes con desconocidos en internet pasó de 19% a 42%

    3.
    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    Padre de menor fallecida al caer de edificio permanecerá detenido: hubo desacuerdo en calificación del delito

    4.
    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    Gobierno comienza implementación de subsidio al gas licuado con entrega de cupón de $27.000

    5.
    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Tribunal rechaza solicitud de sobreseimiento y devolución de especies a Eduardo Lagos en la trama bielorrusa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 20 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en TV y streaming

    Diputada Hassler y ajuste ministerial de Kast: “El cambio de rumbo tiene que ser en materia económica”
    Chile

    Diputada Hassler y ajuste ministerial de Kast: “El cambio de rumbo tiene que ser en materia económica”

    Corte de Apelaciones revoca resolución y deja en prisión preventiva a padre de menor que cayó de un piso 11

    Cámara de Diputados aprueba en general megarreforma por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención

    Los grandes bancos ajustan sus perspectivas para la economía chilena y advierten que lo peor aún no se ha sentido
    Negocios

    Los grandes bancos ajustan sus perspectivas para la economía chilena y advierten que lo peor aún no se ha sentido

    UE alcanza acuerdo provisional para eliminar aranceles a productos estadounidenses y evitar escalada con Trump

    BC: vulnerabilidad de hogares se mantuvo “en niveles bajos”

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico
    Tendencias

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    5 pasos para retomar la palabra cuando alguien te interrumpe, según una especialista

    “27+1”: la selección de Portugal rinde homenaje a Diogo Jota al presentar la lista para Norteamérica 2026
    El Deportivo

    “27+1”: la selección de Portugal rinde homenaje a Diogo Jota al presentar la lista para Norteamérica 2026

    Chile se suma al “clima Mundial”: el 62% de las personas planea seguir los partidos de la copa

    “La espera por fin ha terminado”: la prensa londinense enloquece con la corona del Arsenal en la Premier League

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Kidd Voodoo sorprende como invitado en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar

    “Cómase este librito”: el desparpajo de un manuscrito inédito de Nicanor Parra que contrasta con Neruda

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei
    Mundo

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Xi y Putin exhiben su “inquebrantable” relación en Beijing aunque no acuerdan sobre gasoducto clave

    Rusia derriba unos 275 drones lanzados por Ucrania, que cifra en más de 130 las interceptaciones nocturnas

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza
    Paula

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio