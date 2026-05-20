Tras borrado de murales de barristas: Alcalde White es nuevamente amenazado y frontis del municipio de San Bernardo es vandalizado

La mañana de este miércoles, el frontis de la municipalidad de San Bernardo apareció con manchas de pintura blanca sobre los murales que lo decoran.

La vandalización ocurre en un contexto en que el jefe comunal, Christopher White, habría sido nuevamente amenazado de muerte durante esta semana.

Todo lo anterior tendría su origen en dos operativos de recuperación de espacios públicos encabezados por el municipio. En particular, se habrían pintado muros del estadio municipal de la comuna, los que habrían estado cubiertos con murales vinculados a la barra de Colo-Colo.

De hecho, desde el municipio señalaron que durante la madrugada del lunes habrían enfrentado incidentes con grupos de antisociales, que buscaron obstaculizar la labor de pintura, despeje y ordenamiento del estadio municipal.

Tras ello, el jefe comunal denunció a través de sus redes sociales que él y su familia habían sido amenazados de muerte. Con ello, el jefe comunal habría realizado su quinta denuncia en Fiscalía sobre este tema.

“No nos vamos a detener. Recuperar espacios o quitárselos al narco seguirá siendo mi prioridad. Llamo a las autoridades a no dejarnos solos en esta tarea. Sin un plan, esto comenzará a tomar otro color en las calles. Nos prometieron seguridad, pero hasta ahora la inoperancia está generando consecuencias”, señaló al respecto el jefe comunal, Christopher White.

Municipalidad de San Bernardo

A lo que añadió: “Normalizar la apropiación del espacio público no corresponde. Como autoridades estamos llamados a defender el espacio público, porque una plaza o un estadio municipal no es de alguien en particular, es de todas y todos. Los vecinos necesitan que las autoridades actuemos pero me siento solo porque acá debiera estar Seremi de Seguridad y Delegación Presidencial”.

En ese sentido, también hizo un llamado a la nueva autoridad en seguridad, que llegó en reemplazo de Trinidad Steinert: “Invito al nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, a que venga a San Bernardo y espero que empiece a dar señales en materia de seguridad, eso esperamos todos y acá tiene una autoridad para trabajar en conjunto”.