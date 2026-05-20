Cámara de Diputados aprueba en general megarreforma por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención

Cerca de las 10:20 horas de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en general la megarreforma para la reconstrucción, por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

Tras la votación desde el oficialismo celebraron con un “Ce Hache I”. Mientrras en la sala de la Cámara también estaban presentes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; de Interior y Segegob, Claudio Alvarado y de Segrpres, José García Ruminot, quienes festejaron con mesura.

A favor del proyecto votaron los parlamentarios oficialistas y del PDG. Mientras la oposición, que contó con varias ausencias, votó en contra. La abstención vino de parte del diputado Jaime Mulet del FRVS.

Para la aprobación del proyecto, se requerían 78 votos, por lo que el gobierno logró un respaldo holgado.

Votación en general de la megarreforma en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, vino la votación en general del Artículo 11, 14, 16 y 17 del proyecto que también requería de 78 votos para asu aprobación. Acá se lograron 84 votos a favor y 67 3n contra.