Megarreforma: oposición logra aprobar indicación de sala cuna universal, pero Quiroz hace reserva de constitucionalidad

Un pequeño triunfo consiguieron las fuerzas de oposición en medio de la votación en particular en la Cámara de Diputados del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Ejecutivo, con la aprobación de la indicación para establecer la sala cuna universal.

La moción, de iniciativa del diputado frenteamplista Jorge Brito, tuvo que pasar primero por la votación de admisibilidad, que fue defendida en la Sala por la parlamentaria de la misma tienda, Gael Yeomans.

“La idea matriz de este proyecto de ley es tan amplia que tiene que ver con la reconstrucción y se supone que una de las preocupaciones es el empleo femenino. Bueno, la sala cuna es una alternativa mucho mejor, que gasta menos dinero, cinco veces menos que la del crédito tributario. Acá se está cuestionando la idea matriz del proyecto de ley y de la iniciativa, y la sala cuna sí cumple y mucho mejor que la alternativa que está planteada acá. Si realmente les importa el empleo de las mujeres, yo lo que espero es que esta Cámara se pronuncie a favor de esta alternativa, porque realmente se hace cargo para que las mujeres puedan cuidar y trabajar, y que eso no sea una incompatibilidad”, dijo.

Tras ser declarada admisible (con 80 votos a favor, 65 en contra y 9 abstenciones) se pasó a la votación de la moción, que fue aprobada con 82 votos favorables, 48 en contra y 24 abstenciones.

Los aplausos y muestras de festejo de la oposición, eso sí, rápidamente pasaron a abucheos, luego que se le dio la palabra al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que hizo reserva de constitucionalidad ante la indicación.

“El gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectarlas finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, declaró.

Yeomans, pese a la reserva del Ejecutivo, señaló luego de la aprobación de la moción: “Me parece, dentro de toda esta calamidad que va a significar el proyecto de ley una luz de esperanza. El crédito tributario al empleo es una mala política pública, genera más gasto fiscal. Y, en cambio, la sala cuna es una propuesta que transversalmente ha sido apoyada, y acá se refrenda esto con la votación, así que me alegra que se haya aprobado la indicación”.

“Nos permite avanzar en un proyecto de ley que todos dicen que les interesa, pero no le ponen la marcha que requiere. Y, por lo mismo, yo espero que en el Senado se dé la discusión, que se haga preferible la sala cuna en vez de ese crédito tributario. La sala cuna garantiza creación de empleo para las mujeres, más de 150.000 mujeres, además, son 5 veces menos de gasto”, añadió.

Brito, en tanto, escribió en sus redes sociales: “¿Quién podría estar en contra de una medida que apoya a la mujer chilena y potencia verdaderamente el empleo femenino?“.