SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    El expresidente del Banco Central afirmó, sin embargo, que más se puede lograr con la agilidad de los permisos para permitir las inversiones. Sobre el tema fiscal, afirmó que es muy manejable comparado "con la tragedia que tienen otros países de la región”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Vittorio Corbo de todos modos advirtió problemas "estructurales" en la economía. Andres Perez

    “Este shock encontró a Chile confesado macroeconómicamente”. Con estas palabras, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, resumió en términos generales la salud de la economía chilena que, como todo el mundo, ha encontrado en la guerra en Medio Oriente y el alza de la inflación a las principales fuentes de incertidumbre y obstáculos para el crecimiento.

    En el marco de un seminario organizado por Sura, el doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dijo que esta situación es muy diferente a la observada tras “los desórdenes” postpandemia como los retiros de fondos de las AFP, cuando la economía estaba “en llamas” (N.de la redacción: expandiéndose a tasas de dos dígitos también por efectos de los IFE) y “había que llamar a todas las compañías de bomberos”.

    “La macro está mucho más ordenada, la inflación bajo la meta, un déficit en cuentas corriente muy bajo, bajo el 2%, que se financia con inversiones directas”, afirmó el economista.

    Problemas estructurales de la economía

    Sin embargo, Corbo de igual modo advirtió que la economía chilena enfrenta problemas estructurales, nombrando al bajo crecimiento efectivo y tendencial, y también la alta tasa de desempleo, “prácticamente” dos puntos más de lo que había en la década pasada.

    “El crecimiento promedio alcanzó el 2% entre el 2014 y el 2025, que es paupérrima para una sociedad que quiere seguir progresando”, afirmó Corbo, consignando que en ese mismo lapso el mundo creció en promedio 3,2%.

    La economía se contrajo 0,5% en el primer trimestre.

    En su exposición que duró más de 40 minutos, Corbo dijo que la situación actual de la actividad no permite una expansión del PIB de más de 2%.

    “Se estima que el motorcito que tenemos en esta economía no permite crecer más allá del 2%. Si alguno se encandila y quiere expandir subsidios, retirar fondos de pensiones, hacer locuras, el motor se va a recalentar. Esta economía no puede crecer más del 2%. O sea que lo que va a comprar es inflación”, afirmó.

    Situación fiscal

    El economista y director de empresas también entró en la arena de la situación fiscal, un debate que ha enfrentado a las autoridades económicas del presidente José Antonio Kast con las del expresidente Gabriel Boric.

    Corbo afirmó que si Chile sigue elevando su nivel de deuda (ligeramente te por debajo del 43% del PIB) a la velocidad actual, “vamos a tener un tremendo problema”. “Vamos a una velocidad peligrosa, la deuda subió mucho en los últimos 15 años”, dijo en el marco de su exposición.

    Sin embargo, fue enfático en advertir que “Chile no está quebrado” y que su situación es muy diferente a la de otros países emergentes en donde el promedio llega al 75% del PIB

    “El problema fiscal es muy manejable comparado con la tragedia que tienen otros países de la región”, reafirmó Corbo en el marco de las preguntas y respuestas del seminario.

    Baja de impuestos

    En su análisis, Corbo si bien dio a entender que mucho no se puede hacer a la luz de la incertidumbre que supone el conflicto en Medio Oriente, sí advirtió que a nivel local se pueden hacer cosas para mejorar la posición de crecimiento de Chile.

    En esa línea, tuvo una opinión más bien favorable para la Megarreforma, alineándose con la propuesta de bajar el impuesto de primera categoría.

    “Hay bastante acuerdo, por ejemplo, en bajar el impuesto corporativo. Entonces eso va a ayudar”, sostuvo el economista.

    El gobierno de José Antonio Kast firma proyecto de Megarreforma para ingreso al Congreso. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Sin embargo, Vittorio Corbo le dio más valor es a los esfuerzos en materia de permisología, en acelerar permisos para ejecutar mayores proyectos de inversión en el país.

    “Pero lo que más va a ayudar en el caso chileno es empoderar mejor a los jefes de servicio y darle, -del jefe para arriba que vengan las instrucciones- de que su trabajo es de que se cumplan las regulaciones, pero facilitar su cumplimiento”, explicó el economista, destacando algunos movimientos en Monumentos Nacionales.

    Perisología es más importante: guiño a Daniel Mas

    Y sobre esta materia en particular, tuvo una opinión positiva del trabajo que lleva adelante el ministro de Economía, Daniel Mas.

    “Y ahí yo he visto al ministro de Economía muy activo en tratar de en tratar de empezar a mover esto con mucha fuerza. Yo creo que eso va a ayudar, sin ninguna duda”, afirmó.

    Vittorio Corbo destacó gestiones del ministro Daniel Mas. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En materia de proyecciones, Corbo se inclinó más por una expansión del PIB en torno al 2% este año, y no descartó del todo que la expectativa del Ministerio de Hacienda de terminar el gobierno de Kast con tasas en torno a 4%.

    La meta de crecer al 4% al final de esta década que se ha impuesto el ejecutivo es ambiciosa, pero alcanzable (…) Hay que transpirar, no es fácil. Dado nuestro nivel de PIB per cápita en paridad de poder de compra, el crecimiento tendencial a una tasa sobre el 3,5% anual no va a ser una tarea fácil”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:Vittorio CorboPIBEconomíaCrecimientoPetróleoImpuestos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    Oposición realiza masiva reserva de constitucionalidad tras aprobación en la megarreforma de invariabilidad tributaria por 25 años

    Comisión de Constitución del Senado acuerda citar al canciller para abordar situación de chilenos que integran la flotilla Global Sumud

    Lo más leído

    1.
    Tráfico aéreo de pasajeros continúa en picada en abril y acumula 9 meses a la baja

    Tráfico aéreo de pasajeros continúa en picada en abril y acumula 9 meses a la baja

    2.
    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    Hacienda vuelve a postergar presentación de Informe de Finanzas Públicas y expertos advierten por institucionalidad fiscal

    3.
    Subsecretario de Minería por Collahuasi: “Vemos con preocupación que el sistema admita este tipo de revocaciones a posteriori”

    Subsecretario de Minería por Collahuasi: “Vemos con preocupación que el sistema admita este tipo de revocaciones a posteriori”

    4.
    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    Quiroz confía en que megarreforma se aprobará en la Cámara y deja para el Senado reponer Sence y norma de propiedad intelectual

    5.
    Los bancos alertan por subsidio a la tasa de créditos hipotecarios: “Está a pocos días de terminarse”

    Los bancos alertan por subsidio a la tasa de créditos hipotecarios: “Está a pocos días de terminarse”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence
    Chile

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Oposición realiza masiva reserva de constitucionalidad tras aprobación en la megarreforma de invariabilidad tributaria por 25 años

    Comisión de Constitución del Senado acuerda citar al canciller para abordar situación de chilenos que integran la flotilla Global Sumud

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”
    Negocios

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”
    El Deportivo

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona y España acuerdan una nueva fecha para el regreso de Lamine Yamal

    “Rueda de auxilio y oportunista”: la prensa argentina llena de elogios a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario Central

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu
    Cultura y entretención

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Kidd Voodoo sorprende como invitado en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”
    Mundo

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Francia califica de “inadmisible” el trato a los detenidos de la flotilla y convoca al embajador israelí

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Galletas de vainilla y chocolate
    Paula

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA