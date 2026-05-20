Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

“Este shock encontró a Chile confesado macroeconómicamente”. Con estas palabras, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, resumió en términos generales la salud de la economía chilena que, como todo el mundo, ha encontrado en la guerra en Medio Oriente y el alza de la inflación a las principales fuentes de incertidumbre y obstáculos para el crecimiento.

En el marco de un seminario organizado por Sura, el doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT) dijo que esta situación es muy diferente a la observada tras “los desórdenes” postpandemia como los retiros de fondos de las AFP, cuando la economía estaba “en llamas” (N.de la redacción: expandiéndose a tasas de dos dígitos también por efectos de los IFE) y “había que llamar a todas las compañías de bomberos” .

“La macro está mucho más ordenada, la inflación bajo la meta, un déficit en cuentas corriente muy bajo, bajo el 2%, que se financia con inversiones directas”, afirmó el economista.

Problemas estructurales de la economía

Sin embargo, Corbo de igual modo advirtió que la economía chilena enfrenta problemas estructurales, nombrando al bajo crecimiento efectivo y tendencial, y también la alta tasa de desempleo, “prácticamente” dos puntos más de lo que había en la década pasada.

“El crecimiento promedio alcanzó el 2% entre el 2014 y el 2025, que es paupérrima para una sociedad que quiere seguir progresando”, afirmó Corbo, consignando que en ese mismo lapso el mundo creció en promedio 3,2%.

La economía se contrajo 0,5% en el primer trimestre.

En su exposición que duró más de 40 minutos, Corbo dijo que la situación actual de la actividad no permite una expansión del PIB de más de 2%.

“Se estima que el motorcito que tenemos en esta economía no permite crecer más allá del 2%. Si alguno se encandila y quiere expandir subsidios, retirar fondos de pensiones, hacer locuras, el motor se va a recalentar. Esta economía no puede crecer más del 2%. O sea que lo que va a comprar es inflación”, afirmó.

Situación fiscal

El economista y director de empresas también entró en la arena de la situación fiscal, un debate que ha enfrentado a las autoridades económicas del presidente José Antonio Kast con las del expresidente Gabriel Boric.

Corbo afirmó que si Chile sigue elevando su nivel de deuda (ligeramente te por debajo del 43% del PIB) a la velocidad actual, “vamos a tener un tremendo problema” . “Vamos a una velocidad peligrosa, la deuda subió mucho en los últimos 15 años”, dijo en el marco de su exposición.

Sin embargo, fue enfático en advertir que “Chile no está quebrado” y que su situación es muy diferente a la de otros países emergentes en donde el promedio llega al 75% del PIB

“El problema fiscal es muy manejable comparado con la tragedia que tienen otros países de la región” , reafirmó Corbo en el marco de las preguntas y respuestas del seminario.

Baja de impuestos

En su análisis, Corbo si bien dio a entender que mucho no se puede hacer a la luz de la incertidumbre que supone el conflicto en Medio Oriente, sí advirtió que a nivel local se pueden hacer cosas para mejorar la posición de crecimiento de Chile.

En esa línea, tuvo una opinión más bien favorable para la Megarreforma, alineándose con la propuesta de bajar el impuesto de primera categoría.

“Hay bastante acuerdo, por ejemplo, en bajar el impuesto corporativo. Entonces eso va a ayudar” , sostuvo el economista.

El gobierno de José Antonio Kast firma proyecto de Megarreforma para ingreso al Congreso. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Sin embargo, Vittorio Corbo le dio más valor es a los esfuerzos en materia de permisología, en acelerar permisos para ejecutar mayores proyectos de inversión en el país.

“Pero lo que más va a ayudar en el caso chileno es empoderar mejor a los jefes de servicio y darle , -del jefe para arriba que vengan las instrucciones- de que su trabajo es de que se cumplan las regulaciones, pero facilitar su cumplimiento”, explicó el economista, destacando algunos movimientos en Monumentos Nacionales.

Perisología es más importante: guiño a Daniel Mas

Y sobre esta materia en particular, tuvo una opinión positiva del trabajo que lleva adelante el ministro de Economía, Daniel Mas.

“Y ahí yo he visto al ministro de Economía muy activo en tratar de en tratar de empezar a mover esto con mucha fuerza. Yo creo que eso va a ayudar, sin ninguna duda”, afirmó.

Vittorio Corbo destacó gestiones del ministro Daniel Mas. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En materia de proyecciones, Corbo se inclinó más por una expansión del PIB en torno al 2% este año, y no descartó del todo que la expectativa del Ministerio de Hacienda de terminar el gobierno de Kast con tasas en torno a 4%.