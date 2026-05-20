Desde arriendo de autos hasta guardar equipaje: Airbnb amplía servicios más allá de alojamientos

Airbnb pretende ser más que una plataforma digital para ofrecer y encontrar alojamientos a nivel global. Este miércoles la compañía anunció que incorporará nuevas categorías de servicios para los viajeros, algunas disponibles desde hoy en ciertos países, y otras se estrenarán dentro de algunos meses.

Entre otras cosas, la empresa ahora planea ofrecer arriendo de autos, entregas de supermercado en alojamientos de Airbnb, traslados al aeropuerto, depósito de equipaje antes del check-in o después del check-out, e inclusive experiencias exclusivas en el mundial de fútbol.

Además, la compañía con sede en San Francisco, California, Estados Unidos, informó en su ”Summer Release 2026” que incorporará miles de hoteles boutique e independientes en 20 de los principales destinos a nivel global.

Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb, presentó en la sede de la compañía en San Francisco, los nuevos servicios que estrenarán este año.

“Viajar no debería ser solo cómodo, también debería ser significativo. Los mejores viajes te ayudan a explorar, aprender y volver a casa siendo una persona un poco distinta de la que eras cuando te fuiste. Eso es lo que estamos construyendo en Airbnb. Y en esta temporada, ofreceremos a las personas aún más formas de vivirlo: desde alojamientos increíbles y hoteles boutique que se sienten como Airbnb, hasta experiencias inolvidables de la Copa Mundial y servicios que hacen que viajar sea aún más fácil”, afirmó Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb.

Los nuevos servicios

El plan de Airbnb es agregar nuevos servicios para estar en toda la ruta de los viajeros: desde que aterrizan hasta que regresan a sus casas.

Así por ejemplo, ofrecerá la opción de hacer pedidos de supermercado en los alojamientos de Airbnb, al llegar o en cualquier momento durante el viaje. “En algunas ciudades, los anfitriones incluso pueden recibir el pedido y dejar el alojamiento abastecido antes del check-in”, detalló la empresa.

También incorporarán la posibilidad de contratar traslados privados en auto desde el aeropuerto hacia el alojamiento de Airbnb y viceversa. “El conductor hace un seguimiento de tu vuelo y te espera en la acera cuando llegues”, explicó la empresa. Esto estará disponible en más de 160 ciudades de todo el mundo.

Otro de los anuncios que hizo la compañía, es que permitirá guardar el equipaje antes del check-in o después del check-out, gracias a una alianza que hicieron con Bounce, que dará acceso a más de 15 mil ubicaciones en 175 ciudadades. Para ello, las personas deberán consultar en la app las ubicaciones cercanas al alojamiento que corresponda.

Ahora Airbnb también ofrecerá la opción de arrendar autos mediante su app. Según la empresa, casi una cuarta parte de los huéspedes en Airbnb arriendan un vehículo durante su estadía.

Por eso, anunciaron que “hacia el final de esta temporada, podrás descubrir vehículos de alquiler directamente en la app. Airbnb te mostrará vehículos cerca de tu alojamiento y te sugerirá el vehículo más adecuado para tu grupo. La primera vez que arriendes un vehículo automotor a través de Airbnb, obtendrás un 20% de crédito para utilizar en Airbnb en tu próxima estancia, experiencia, o determinados servicios”, explicaron.

Experiencias exclusivas

Durante esta temporada, Airbnb también planea ofrecer miles de experiencias organizadas por expertos locales en lugares de interés, cultura gastronómica y eventos.

Es más, piensan tener disponibles experiencias exclusivas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en seis ciudades anfitrionas.

Lo ejemplificaron así: “Acompaña a las campeonas de la Copa Mundial Abby Wambach y Julie Foudy en una reunión íntima para ver el partido entre Estados Unidos y Australia en Los Ángeles. O sal a la cancha para entrenar con el ícono del fútbol argentino y ex director técnico del Inter Miami, Javier Mascherano”.

Hoteles boutique e independientes

Airbnb también hizo otro anuncio: esta temporada piensa incorporar miles de hoteles boutique e independientes en su plataforma, en 20 de los principales destinos de todo el mundo, incluyendo Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, y se irán agregando más ciudades a lo largo del año.

“Cada hotel es seleccionado por la ubicación en el vecindario, el diseño y la hospitalidad”, explicaron. De hecho, no incluirán grandes cadenas hoteleras, sino más bien “hoteles que se sienten como Airbnb”, aseguraron.

Es más, señalaron que habrá garantía de igualación de precios, esto quiere decir que “si encuentras un precio más bajo para el mismo hotel en cualquier otra aplicación o sitio web, Airbnb te da la diferencia en crédito para utilizar en Airbnb”. En algunos casos tambvién o parecerán hasta 15% de crédito en Airbnb al reservar un hotel mediante la app.

Airbnb incorpora IA

Airbnb también está avanzando en incorporar cada vez más la inteligencia artificial (IA) en la plataforma. Y en esa línea es que anunciaron nuevas funcionalidades.

“Airbnb ha hecho más fácil la búsqueda del alojamiento perfecto para quedarse, la planificación de viajes con amigos y familiares, y la obtención de ayuda en el momento en que la necesites”, afirma la empresa.

Por ejemplo, anunciaron que habrá un resumen de reseñas generado por IA. “Airbnb cuenta con más de mil millones de reseñas de huéspedes y anfitriones. Ahora, no tienes que leerlas todas antes de reservar. Los modelos sintetizan las reseñas de cada anuncio y destacan los aspectos que más te interesan, como la ubicación, las comodidades, la idoneidad para familias y mucho más”, explicaron.

También desde fines de este año habrá un mecanismo de comparación generado por IA. “Guarda alojamientos en tu lista de favoritos y Airbnb te ayudará a elegir el más adecuado para tu viaje. Una nueva vista de comparación ofrece un resumen generado por IA para cada espacio, con información sobre la ubicación, las mejores comodidades y mucho más”, detallaron.

Otra novedad en ese sentido, es el itinerario compartido. “Ahora, planificar un viaje en grupo te resultará mucho más fácil. Un nuevo mapa en la pestaña Viajes muestra tus reservas junto con restaurantes, experiencias y actividades cercanas, con los tiempos de traslado desde tu alojamiento. Guarda los lugares que quieras visitar o agrégalos directamente a tu itinerario compartido para que todos puedan planificar juntos”, afirmaron.