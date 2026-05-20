A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Boston River recibe a O’Higgins de Rancagua durante este miércoles, en un duelo clave para el Grupo C de la Copa Sudamericana.

La Celeste llega a la quinta fecha después de igualar con Sao Paulo, mientras que su rival se encuentra sin posibilidades de avanzar.

Cuándo juega Boston River vs. O’Higgins

El partido de Boston River contra O’Higgins es este miércoles 20 de mayo, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Dónde ver a Boston River vs. O’Higgins

El partido de Boston River contra O’Higgins se transmite en el canal ESPN .

Además, la Copa Sudamericana cuenta con cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.