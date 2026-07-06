Financiamiento de TVN: gobierno anuncia mesa técnica con siete integrantes y un plazo de 45 días para emanar informe

El gobierno entregó detalles de la mesa técnica que conformará para el financiamiento de Televisión Nacional de Chile (TVN), con el objetivo de darle viabilidad a la estación estatal, que arrastra una larga crisis en esta materia.

Los avances fueron dados a conocer este lunes por el subsecretario general de gobierno, José Francisco Lagos, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. También asistió el presidente del directorio, Patricio Dussaillant.

En la instancia, la autoridad de gobierno adelantó que en los próximos días el Ejecutivo convocará a una mesa técnica para la sostenibilidad y el futuro del canal.

El espacio será integrado por siete representantes del gobierno y de la academia, que desempeñarán sus funciones ad honorem.

La mesa tendrá un plazo de 45 días desde su conformación para emanar un informe púbico, con conclusiones y propuestas.

Lagos destacó que se trata de “una mesa asesora hacia el Ministerio de Secretaría General de Gobierno para abordar especialmente hoy día los temas más relevantes respecto al funcionamiento del canal, que es su sostenibilidad financiera”.

“La misión que va a tener esta mesa técnica es diagnosticar la crisis financiera estructural del canal. No solamente es referirse a lo que ha ocurrido en los años anteriores, sino en qué momento está actualmente”, remarcó.

El subsecretario detalló que para eso se va a revisar la estructura interna, la eficiencia operacional y la gestión institucional de TVN.

“Valoramos además también profundamente los esfuerzos que en esto ha hecho la administración, no solamente desde el nuevo gobierno, sino que viene trabajándose en esta línea desde hace varios años”, apuntó.

Otro aspecto relevante será el análisis de modelos alternativos que compatibilicen viabilidad económica y misión pública. “En esto ya hemos avanzado profundamente respecto al análisis de los esfuerzos que se han hecho en materia comparada en otros países. Sin embargo, con la gran salvedad que es que esos modelos apuntaban a resolver preguntas que hoy día ya no están tan vigentes, porque ya no contamos con un elemento tan importante como el desarrollo del mercado publicitario tal como existía en los años anteriores”, dijo.

Posteriormente, se avanzará en un análisis de la industria audiovisual y el mercado publicitario, “porque una cosa es que haya disminuido su peso relativo, pero otra es que esté completamente agotado. Son cosas que no nos parecen excluyentes, al contrario, hoy día, gran parte del financiamiento no solamente de Televisión Nacional de Chile, sino que el resto de los canales proviene de esto, del mercado publicitario”.

“A su vez, hay otros canales que han podido adaptarse a las realidades diferentes de este mercado. Sin embargo, exige cierta flexibilidad y cierta adaptabilidad, propiedad propia del canal y propia también de la institucionalidad que nos damos para cumplir esta misión pública”, añadió.

Por último, Lagos apuntó a la modernización tecnológica que requiere el canal, “tanto en equipo como también en el personal adecuado para llevar a cabo estos efectos. Y, por supuesto, una transformación digital que se haga cargo de cómo han cambiado las conductas de los televidentes en los últimos años. Es decir, si la carga que le da la ley o el objetivo que tiene la ley de otorgarle una misión pública a un medio de comunicación sigue vigente y eso, obviamente, es una discusión también de esta casa. Corresponde, por tanto, que en el afán de mantener esa misión pública vigente, nos adaptemos lo suficiente a cómo ha cambiado la realidad de los televidentes en nuestro país”.