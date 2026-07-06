Palos blancos, cajas pagadoras y falsos proyectos pagados por Israel y Taiwán: la declaración completa que hundió a Calisto

Fue el 23 de junio a las 9.05 de la mañana, en Osorno, que Roland Cárcamo, excercano colaborador del senador Miguel Ángel Calisto (Independiente), entregó la declaración -a la que accedió La Tercera- que mantiene en aprietos al congresista.

Ahí el imputado confiesa cómo ayudó directamente a Calisto a obtener recursos del Congreso para beneficio propio, cómo orquestaron proyectos que nunca se ejecutaron y, entre otras cuestiones, los mecanismos que seguían con miras a que sus maniobras no fueran detectadas.

A juicio del parlamentario, como ha sostenido su abogado, César Ramos, ese testimonio se entregó en un contexto en que el imputado en la misma causa por fraude al Fisco -donde Calisto arriesga 12 años de cárcel- buscaba llegar a un acuerdo con el Ministerio Público para así obtener rebaja de penas y poner término a su prisión preventiva. Pese a eso, la Fiscalía le ha ido dando credibilidad a su testimonio.

Parte de lo que expuso Cárcamo ese martes 23 de junio ya lo había indicado en declaraciones anteriores y, de hecho, sus dichos sirvieron para que el fiscal regional de Aysén Hernán Libedinsky abriera una segunda indagación en contra del parlamentario.

Las declaraciones del imputado no sólo han permitido afianzar la teoría sobre el fraude al Fisco reiterado vía asesorías fantasmas que nunca existieron, sino que también dieron luces de otros eventuales ilícitos, como cohecho y tráfico de influencias.

La falsa asesoría de Graf

Cárcamo aseguró que conoce a Calisto desde 2014, de cuando el senador era consejero regional, y que los presentó el exsenador Patricio Walker. Él era cercano a la DC desde su época universitaria, por lo que estando en la región comenzó a colaborar con ellos. En 2018, según él, apoyó la campaña de Calisto a diputado y de inmediato idearon una fórmula para mantener el vínculo: que se contratara a la esposa de Cárcamo como asesora.

“Él no tenía mano derecha por así decirlo, así que una forma de mantenerse vinculado en lo que respecta a su gestión como diputado, como una especie de jefe de gabinete, era contratar a mi señora Carla Graf, pero Carla Graf solo fue un palo blanco. Por ende, los informes de actividades que se acompañaban a las boletas de honorarios de Carla, nunca fueron firmados ni escritos por Carla. Ella no hacía nada , no cumplía ninguna labor efectiva para Miguel Ángel Calisto. Las firmas y escrituras e incluso las boletas, a veces los llenaba yo, otras Miguel Ángel Calisto, otras veces Marisol Fernández que era la secretaria de Calisto en el Congreso", declaró Cárcamo.

Las asesorías y los trabajos comunicacionales eran todos falsos, según dijo. “Esas asesorías descritas en las obligaciones contractuales no las cumplió Carla Graf ni yo, ni tampoco alguna otra persona. Todo esto tiene que ver con que Miguel Ángel Calisto siempre ha tenido problemas con la plata, él siempre buscaba toda forma de obtener recursos de parte del Estado y además tener alguna forma de control con las personas que trabajan con él", aseguró el imputado.

La plata que supuestamente le pagaba el Congreso a Graf, más aportes personales que hacía Cárcamo, iban a parar a una cuenta para los gastos personales y políticos del senador, según declaró su excolaborador.

“Lo recaudado hacía un fondo que se destina a gastos políticos. Por ejemplo, para hacer ayuda social para obtener votos, pago de los gastos de oficina, pagos de gastos en terreno, cualquier tipo de gastos que tenía el parlamentario, desde un café, invitar a cenar, pagar alojamientos, compra de insumos deportivos, todo con un fin político, es como un clientelismo político. Porque todas las personas que recibían ayuda, votarían a futuro por el parlamentario. En palabras simples, la tarea que yo cumplía para Calisto era una labor de recaudador de fondos. Carla Graf era solo una forma de obtener recursos y lo que se juntaba formaba parte de lo que podríamos llamar una caja pagadora”, complementó, junto con sostener que incluso parte de los recursos que recibía irregularmente su esposa se destinaron a pagar una parcela para el entonces diputado.

“De esos recursos el 70% era para gastos del diputado y 30 % eran para gastos de gestión política propiamente tal”, sumó Cárcamo. Pero eso no era lo único, porque con los fondos que se reunían en esa “caja pagadora” también se habría beneficiado al excandidato a gobernador Felipe Klein y otro trabajador de Calisto, Hugo Soto.

A la caja, como relató Cárcamo, también entraron dineros provenientes de presuntos falsos proyectos sociales. Como por ejemplo, el originado producto de una transferencia de más de 20 mil dólares de Taiwán, que se usaron para comprar calefactores para adultos mayores.

Parte de esos calefactores, de acuerdo con Cárcamo, quedaron en la casa de Calisto, en la de su madre y otros se entregaron, aunque otra parte del dinero, según él, nadie sabe para qué se usó. Eso lo hicieron vía la Fundación Proyecto Futuro, la que como dijo el imputado, se creó para conseguir fondos para el senador.

“Respecto a la Fundación Proyecto Futuro esta se creó en el año 2018 y funcionó al principio en la oficina parlamentaria de Miguel Ángel Calisto y después operó en la casa de Georgina Calisto, madre de Miguel Ángel Calisto. La Fundación Proyecto Futuro tenía por fin obtener más recursos para Miguel Ángel Calisto“, afirmó.

Asimismo, advirtió que “la embajada de Israel aportó como diez millones de pesos para un proyecto de conectividad digital, se compraron como 5 millones de pesos en tablet y el resto se destinó a gastos personales de Calisto. Estas tablets con el logo de Israel se repartieron a adultos mayores en Puyuhuapi y Cisnes. Esto ocurrió aproximadamente a finales de 2022″.

“Ambos proyectos no fueron concursados, se obtuvieron por gestión directa del parlamentario ante las embajadas”, complementó.

La fundación, siempre de acuerdo con Cárcamo, también habría hecho que Johanna Pérez recibiera recursos.

“También hay un depósito en dólares de una Fundación de Miami, de nombre Oscar Amuz Fundación, que llegó en el año 2023 aproximadamente a la cuenta de la Fundación Proyecto Futuro. Ese dinero era como de $10.000 dólares, que era para ayuda social post pandemia. Pero todo fue para Calisto y también recibió una cantidad la diputada Johana Pérez", sostuvo Cárcamo.

¿Tráfico de influencias y cohecho?

De acuerdo con el imputado, Calisto manejaba mucha información que obtuvo de cuando estuvo en la Comisión de Constitución de la Cámara y que utilizaba a su favor.

“La utiliza a favor de sus objetivos, por ejemplo, Jean Pierre Matus, quien votó a favor de Calisto en el desafuero. No tengo más información específica, solamente sé que Miguel Ángel Calisto maneja información que ha utilizado para obtener fallos a su favor o de personas relacionadas como Patricio Walker. En este punto solamente tengo esa información pero no sé el detalle, solamente sé de manera genérica que Calisto obraba de esa manera, a través de información que él obtiene y luego utiliza para presionar a funcionarios del Poder Judicial", indicó.

Ahondó, en el mismo sentido, sobre el supuesto pago que hicieron al exfiscal Carlos Palma.

“En el año 2024 yo choqué ebrio, en ese tiempo el exfiscal Carlos Palma era muy cercano a Miguel Ángel Calisto. En ese tiempo se intentó llegar a una suspensión condicional, pero no se pudo porque Carlos Palma pidió catorce millones de pesos. Palma pedía 14 millones de pesos para cerrar la causa del manejo y también para cerrar esta causa, la causa por la que ahora estoy declarando. Yo le entregué a Gianni Rivera Foo, asesor de Calisto, la suma de cuatro millones de pesos. Gianni le entregó el dinero a Palma, luego fueron a la casa de Calisto, pero no pasó nada, es decir, yo aporté 4 millones. Andrés Rivadeneira se consiguió 10 millones a nombre de Miguel Ángel Calisto, pero Palma no hizo nada. Los 14 millones se los pagamos a Palma en dinero efectivo”, relató.

Esto último, de todas maneras, contrasta con antecedentes que el mismo Cárcamo aportó, pues en la misma declaración dijo que en 2021 se había alejado de Calisto porque mantuvieron una importante diferencia, en una esfera privada, luego de que el entonces diputado le hiciera una propuesta que no correspondía.