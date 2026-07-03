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    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    De acuerdo con documentos que están en manos del Ministerio Público, el 7 de enero de 2019 el entonces diputado recibió dineros que tenían como destino final una fundación representada por Roland Cárcamo, para la ejecución de un proyecto social.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    El senador Miguel Ángel Calisto. Dedvi Missene

    Son al menos dos investigaciones las que mantiene abierta la Fiscalía Regional de Aysén respecto del senador Miguel Ángel Calisto (independiente).

    La primera inició en 2022, por fraude al Fisco reiterado. Ahí el fiscal regional Hernán Libedinsky ya presentó acusación en contra del parlamentario, solicitando una pena de 12 años de cárcel. En el marco de ese proceso, como informó el Ministerio Público, se acreditó que el exmilitante DC habría contratado servicios que en realidad no existieron, desviando fondos que provenían del Congreso.

    La segunda indagatoria, en tanto, se abrió en mayo pasado y derivó de antecedentes que coimputados en la primera causa entregaron. En función de los datos que aportaron en sus declaraciones Roland Cárcamo y Carla Graf, otrora colaboradores del congresista, el persecutor decidió abrir una nueva arista.

    Y si bien hasta ahora no se conoce el detalle de los delitos que ahí se investigan, uno de los hechos bajo la lupa dice relación con que tres asesores de Calisto -de acuerdo con lo revelado por Cárcamo en una declaración divulgada por el medio Fast Check- habrían pagado coimas por alrededor de $ 14 millones al exfiscal regional Carlos Palma para que supuestamente cerrara procesos en que el senador era pesquisado.

    Pero eso no es lo único. De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, en esa arista también se indaga el destino y utilización de un millonario monto que Calisto recibió en 2019 desde representantes de la República de Taiwán, y que fueron depositados en una cuenta de Cárcamo como representante legal de la fundación Proyecto Futuro, cuya tesorera es Graf.

    Según documentos que están en manos de los investigadores y que este medio tuvo a la vista, el 7 de enero de 2019 Calisto declaró haber recibido “a entera satisfacción la suma actual de US$ 20.456, por concepto del proyecto Apoyo Social de Adultos Mayores de la Región de Aysén entregada por la República de Taiwán”.

    En el mismo escrito, además, se hizo presente que los dineros se otorgaron en favor de la mencionada ONG.

    El asunto ciertamente llamó la atención de los investigadores, por lo que ahora se busca despejar por qué en ese momento el entonces diputado recibió dineros que estaban destinados a una fundación y en qué se utilizaron.

    Consultado sobre estos fondos, el abogado de Calisto, César Ramos, manifestó: “El año 2019 la embajada de Taiwán efectuó una donación para la compra de calefactores a gas. Para materializarlo, debía efectuarse la donación vía una fundación. Por eso se hizo a través de la Fundación Proyecto Futuro”.

    “Estos calefactores fueron entregados a diversas organizaciones sociales, en su mayoría adultos mayores. Se hizo la respectiva rendición y fue aceptada por la embajada. No hay nada irregular ni ilícito en la obtención de los recursos y en la entrega de los calefactores”, agregó.

    Por su parte, Calisto utilizó su cuenta en Facebook para referirse al asunto, asegurando que los recursos se utilizaron en pos de la comunidad.

    “El año 2019 la embajada de Taiwán nos donó recursos para la compra de calefactores a gas, y la Embajada exigía canalizar la donación vía una fundación. Así lo hicimos con la fundación proyecto futuro. Estos insumos fueron entregados a diversas organizaciones sociales en su mayoría adultos mayores, tal como reflejan algunas imágenes”, sostuvo.

    De la misma forma, señaló que “la rendición fue aceptada correctamente y validada por la embajada y la respectiva fundación. Si la fundación tiene problemas de rendición será materia de ellos en su relación con SII o con quien deban dar explicaciones. En mi caso debo decir que los insumos llegaron y los entregamos. Son muchos los clubes de adulto Mayor y organizaciones a quienes entregamos en toda la región. La gente sabe".

    Más sobre:CalistoRoland CárcamoMiguel Ángel CalistoFiscalía Regional AysénLT SábadoLa Tercera SábadoHernán Libedinsky

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