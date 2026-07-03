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    El 14 de julio iniciará juicio oral contra 21 imputados por ataque incendiario al Molino Grollmus

    El juicio oral debió ser pospuesto debido a que uno de los imputados debe enfrentar otro proceso judicial en Temuco durante la próxima semana.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El 14 de julio iniciará juicio oral contra 21 imputados por ataque incendiario al Molino Grollmus MARIO QUILODRAN/ATON CHILE

    En audiencia desarrollada en el Tribunal Oral de lo Penal de Cañete este viernes, se determinó que el próximo 14 de julio a las 9 de la mañana se inicie el juicio oral en contra de los 21 imputados en el ataque incendiario en contra del Molino Grollmus en Contulmo.

    Lo anterior tras aceptar una petición por parte de todos los intervinientes de la causa durante esta jornada. Esto debido a que uno de los imputados del caso, Javier Mariñán, estaría en otro juicio desarrollado en Temuco durante la próxima semana.

    En un principio se esperaba que el juicio se iniciara el pasado 23 de junio. Sin embargo, debido a la salida del abogado de uno de los imputados (lo que llevó a que la Defensoría Penal Pública asumiera la defensa), el inicio se debió posponer.

    El ataque incendiario se produjo el pasado 29 de agosto de 2022, cuando un grupo de sujetos armados llegaron a la propiedad vestidos con ropa militar y chaleco antibalas. El ataque dejó a un adulto mayor, Carlos Grollmus, sin una pierna y a otro trabajador del recinto sin visión en un ojo.

    El centenario molino, que había sido declarado Legado Patrimonial Arquitectónico por el Consejo de Monumentos Nacionales, resultó completamente destruido por la acción de las llamas.

    Desde el Ministerio Público solicitan penas de presidio perpetuo simple y calificado. Para los adolescentes, en tanto, se espera la sanción máxima contemplada en la Ley 21.084.

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    Más sobre:Molino GrollmusContulmoCañeteJavier MariñánJuicio oral

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