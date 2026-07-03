“No está conforme”: Carlo Ancelotti revela detalles de la suplencia de Neymar con Brasil y su actitud en el Mundial

En la previa del complejo apronte de Brasil, que se medirá ante la Noruega de Erling Haaland en los octavos de final del Mundial 2026, Carlo Ancelotti se abrió en profundidad. El técnico del Scratch realizó una extensa entrevista con Floha de Sao Paulo, donde tocó diversas temáticas, entre ellas la suplencia de Neymar.

El entrenador de 67 años reconoció que el astro paulista no está contento con su papel en la Copa del Mundo: “No está conforme”, reveló el italiano. “No está contento con la situación, pero se está comportando muy bien. Está entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por los compañeros”, continuó.

“Es una figura importante en el equipo porque tiene calidad y es una persona muy humilde. Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre ha jugado. No pide ‘quiero jugar’, pero eso está bastante claro. Y es positivo. Un jugador no puede estar contento en el banco”, añadió.

Por otra parte, Ancelotti aseguró que Neymar dejó atrás los problemas físicos que lo complicaron en los primeros duelos del torneo y que está en condiciones de incluso disputar un partido completo: “Lo importante es que puede jugar. Cuando entienda que el equipo lo necesita, lo pondré. Pero sí, está para jugar 90 minutos”, indicó.

El análisis de Noruega

Ancelotti habló sobre la dificultad de enfrentar a Noruega y remarcó la necesidad de tener fortaleza mental: “En este punto de la Copa, todos los partidos son difíciles. En una fase eliminatoria entran en juego muchos factores, no solo aspectos técnicos y estratégicos, sino también mentales”, aseguró.

Además de elogiar al conjunto escandinavo, también precisó en Haaland, la estrella de los vikingos: “Noruega es un buen equipo, con buenos jugadores. Haaland es uno de los mejores jugadores del mundo. Siempre es difícil. Pero confiamos en que haremos un buen partido”, dijo.

Por otra parte, hizo una particular revelación al asegurar que nunca reza durante los partidos pese a profesar la religión católica: “Creo que Dios tiene otros problemas en los que pensar”, respondió entre risas.