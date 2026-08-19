“Los jóvenes pueden aprender mucho; es la opción perfecta”: directiva de Montreal se rinde ante fichaje de Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez ya está en Montreal y su presencia, de ninguna manera, pasa inadvertida. Desde que aterrizó en Canadá, el sábado pasado, todo ha pasado muy rápido para el tocopillano. Un fichaje de tamaño mundial para un club que busca llegar lejos en la Major League Soccer.

Incluso, el goleador histórico de la Roja podría debutar en la jornada de este miércoles, cuando la escuadra de Quebec reciba a Columbus Crew. En la previa de ese partido, el atacante habló con los medios para describir sus primeras sensaciones en esta nueva estación en su extensa carrera.

“Jugué en los mejores clubes del mundo como Manchester United, Arsenal, Barcelona e Inter. Para mí, venir a Canadá es un desafío. Montreal es un equipo que confió en mí. En ese sentido, una de las cosas por las que vine es para hacer crecer al club y salir campeón”, comenzó diciendo el Dilla en conferencia de prensa.

Consultado sobre la condición física en la que arriba al club, el chileno afirmó que “estuve entrenando en Italia. Claro que me faltan partidos, pero con el tiempo y con el correr de los minutos me sentiré mejor. Siempre digo que mi cuerpo es como el de un joven de 25 años. Me recupero rápido y tengo la facilidad de adaptarme pronto”.

Asimismo, el futbolista abordó sus motivaciones para arribar a un torneo lleno de estrellas. En ese sentido aclaró que “vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS como Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces, ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?’”.

Fichaje de peso

Lo cierto es que el internacional chileno Alexis Sánchez fue presentado como nuevo jugador franquicia de la institución que controla la familia Saputo. El atacante de 37 años se une a la MLS en un momento crucial para la historia de la liga, torneo que espera atraer nuevos aficionados y socios mediáticos después de la Copa del Mundo.

Instancia de profundas modificaciones, ya que el campeonato adoptará un calendario que abarcará desde el verano boreal hasta la primavera, a partir de julio de 2027. También se prevén cambios radicales en las estrictas restricciones para la conformación de los planteles. Todo con el fin de permitir que los equipos sean más flexibles en lo que respecta al reclutamiento internacional.

Pese a ello, Sánchez representa un fichaje más tradicional en una competición millonaria, un fichaje que se une a un Montreal que se encuentra en el penúltimo puesto de la tabla de la Conferencia Este, que no ha ganado en sus últimos cinco encuentros.

En ese sentido, la contratación de la nueva estrella responde a su jerarquía como atleta, tanto como a la prominencia de su figura, tal como reconoce Luca Saputo, director deportivo del equipo norteamericano.

“La llegada de Alexis Sánchez es, principalmente, una decisión futbolística”, aseguró el encargado general de captación y metodología deportiva del CF Montreal tras ser consultado por el nuevo refuerzo de la franquicia.

Además, agregó que “tenemos muchos jugadores jóvenes aquí, incluyendo varios sudamericanos, que pueden aprender muchísimo de un jugador como Alexis. Cuando tomamos una decisión, lo primero que consideramos es lo que puede aportar en la cancha. Pero, obviamente, un jugador de la talla de Alexis también aporta mucho en diversas circunstancias. Así que al final resultó ser la opción perfecta”.