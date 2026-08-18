Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia. Fotos: @columbuscrew - @cfmontreal

Alexis Sánchez se prepara para debutar en la MLS. Este miércoles, el Montreal visita al Columbus Crew. “Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?’“, declaró el tocopillano en su presentación.

El combinado del Niño Maravilla y Thomas Gillier tendrá un duelo de chilenos, ya que en el cuadro de Ohio milita Gonzalo Tapia.

A qué hora ver el debut de Alexis Sánchez con Montreal vs. Columbus Crew

El partido de Columbus Crew de Gonzalo Tapia vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier es este miércoles 19 de agosto, a las 19.30

Dónde ver el debut de Alexis Sánchez con Montreal vs. Columbus Crew

El partido de la Columbus Crew de Gonzalo Tapia vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier se transmite por Apple TV.