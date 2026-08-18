Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia
El Niño Maravilla se prepara para su primer partido en la Major League Soccer.
Alexis Sánchez se prepara para debutar en la MLS. Este miércoles, el Montreal visita al Columbus Crew. “Soy muy competitivo y vi que todas las figuras mundiales estaban viniendo a la MLS: Messi, Suárez, Lewandowski... Entonces dije: ‘¿Por qué no venir y darme una oportunidad de competir y enfrentar a grandes jugadores de nivel mundial?’“, declaró el tocopillano en su presentación.
El combinado del Niño Maravilla y Thomas Gillier tendrá un duelo de chilenos, ya que en el cuadro de Ohio milita Gonzalo Tapia.
A qué hora ver el debut de Alexis Sánchez con Montreal vs. Columbus Crew
El partido de Columbus Crew de Gonzalo Tapia vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier es este miércoles 19 de agosto, a las 19.30
Dónde ver el debut de Alexis Sánchez con Montreal vs. Columbus Crew
El partido de la Columbus Crew de Gonzalo Tapia vs. Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier se transmite por Apple TV.
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