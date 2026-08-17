Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

La premisa es, a lo menos, llamativa. Sobre todo en una industria que vive de retener la atención del usuario a toda costa. Nothing , la compañía londinense de tecnología de consumo, aterrizó oficialmente en Chile con una propuesta que desafía el diseño plano tradicional de los gigantes de la telefonía móvil.

En lugar de atrapar la vista con colores saturados y notificaciones incesantes en la pantalla, Nothing propone exactamente lo contrario: que mires tu celular lo menos posible.

De la mano del distribuidor Solutions 2 GO, el catálogo de la firma ya se encuentra disponible en el retail local con presencia en tiendas Paris, su portal web y Mercado Libre.

El desembarco está encabezado por su buque insignia, el Phone (3), un equipo diseñado con una estética retrofuturista y una carcasa trasera transparente que deja a la vista sus componentes internos y su principal arma contra la hiperconexión.

La interfaz Glyph

Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

El elemento diferenciador de la propuesta británica se sostiene en la Glyph Matrix. Se trata de un sistema de luces micro-LED ubicadas en la parte posterior del dispositivo que funciona como una interfaz interactiva . A través de distintos patrones de iluminación, el usuario puede identificar quién llama, consultar alertas u obtener información clave de un solo vistazo, sin necesidad de encender la pantalla.

Esta apuesta estética y funcional supone un respiro visual muy necesario en un mercado tecnológico saturado de teléfonos que lucen todos, en su gran mayoría, idénticos.

Esta decisión de diseño tiene un sustento clínico firme. Según el informe “Digital 2026” elaborado por DataReportal, el usuario promedio pasa actualmente más de siete horas diarias conectado a las pantallas de sus dispositivos móviles.

Para contrarrestar esta saturación que deriva en ansiedad y fatiga cognitiva, Nothing se apoya en investigaciones como las de la Sleep Foundation de la Universidad de Stanford. En su reporte de 2026, la institución ratificó que la exposición a la luz azul suprime severamente la producción de melatonina y altera la concentración, concluyendo que minimizar el encendido de los dispositivos mediante interfaces pasivas es fundamental para mitigar el desgaste neurológico.

“ La tecnología se ha vuelto aburrida: todos los celulares se ven iguales, se sienten iguales, hacen lo mismo ”, afirma Carl Pei, cofundador y CEO de Nothing. El ejecutivo asegura que el nuevo modelo es una respuesta directa a esa monotonía.

“Tras dos años de desarrollo, Phone (3) es un flagship construido para que la tecnología vuelva a sentirse personal, para despertar la creatividad y devolverle a las personas el control sobre cómo se conectan y crean ”, agrega Pei.

Un catálogo para distintos segmentos

Impulsado por la plataforma Snapdragon 8s Gen 4, el Phone (3) lidera la línea , pero la oferta en Chile también apunta a democratizar su tecnología hacia opciones más accesibles. El modelo Phone (3a) promete una autonomía extendida de hasta dos días con un sistema versátil de cámaras, mientras que la versión Phone (3a) Pro eleva la apuesta fotográfica al incorporar un lente periscópico de 50 MP, pensado para capturar sujetos a mayor distancia con alto nivel de detalle.

Frente a la uniformidad del mercado de entrada, la marca también introdujo el Nothing Phone (3a) Lite en color azul. Este equipo acerca las características premium al segmento económico, incluyendo una pantalla AMOLED, conectividad 5G nativa y una parte trasera simplificada con una luz Glyph dedicada, demostrando que el diseño de autor no tiene que ser un lujo prohibitivo.