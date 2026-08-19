“Dirigentes…”: hinchas de la UC se manifiestan contra Cruzados en la goleada sufrida frente a Estudiantes

“Dirigente, la con...”: hinchas de la UC se manifiestan contra Cruzados en la goleada sufrida frente a Estudiantes.

La UC sufre en el Claro Arena. Lo que en un inicio era una jornada de expectativas para los hinchas del cuadro precordillerano se transformó en una pesadilla. La goleada para Estudiantes cala hondo en los fanáticos, que se manifestaron en el segundo tiempo contra la directiva de Cruzados.

“Dirigentes, la con... a ver si se dan cuenta que no los quiere nadie”, se escuchó en el reducto de Las Condes.

Durante las últimas semanas las críticas han ido en aumento entre los fanáticos de Universidad Católica, que no están de acuerdo con la política austera de incorporaciones que tuvo el club cruzado en el mercado de fichajes de invierno. Los principales apuntados son Matías Claro y José María Buljubasich.

En la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, la UC cayó por 3-0 ante Estudiantes. Una goleada como local que pega de lleno en la precordillera tras la ilusión generada en el equipo de Daniel Garnero tras el 1-1 que habían conseguido en La Plata.

La baja de Fernando Zampedri y la escases de variantes complicaron a un cuerpo técnico que tuvo que recurrir a juveniles y jugadores que apuraron su recuperación para el encuentro, como Clemente Montes o Sebastián Arancibia.