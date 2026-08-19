Uno a Uno: los errores de Daniel González y las dudas de Agustín Farías liquidan a la Universidad Católica

Daniel González apareció en todas las fotos de los goles de Estudiantes. FOTO: Photosport

Universidad Católica no hizo un mal partido en el Claro Arena, al menos, en líneas generales. Sin embargo, errores puntuales en la última línea permitieron el triunfo de Estudiantes de La Plata. Una derrota que tuvo como principales apuntados a Agustín Farías, Eugenio Mena y Daniel González, quien debió jugar como lateral derecho.

Vicente Bernedo

Transmitió seguridad en la primera media hora de partido. No arriesgó y supo contener cuando fue exigido. Pudo hacer algo más en el primer tanto de Estudiantes y poco más tras los otros dos goles.

Daniel González

Cerró las subidas de Estudiantes en la banda derecha de los cruzados, en el primer tiempo. No llegó a la marca de Correa en el primero de Estudiantes y perdió la marca de Carrillo, en el cabezazo del segundo. También falló en el tercer gol.

Agustín Farías

Se vio contenido para salir por desde abajo, pero perdió en el cruce que dejó solo a Correa para el primero de los argentinos. Se llevó una amarilla por una fuerte falta, que bien pudo ser roja.

Branco Ampuero

Bien en el juego aéreo y en el mano a mano. Se vio limitado para salir de abajo, pero se las ingenió para no perder el balón frente a la presión de los platenses. Desconectado en el segundo tiempo.

Eugenio Mena

Cuando se adelantó, tanto Mancuso como Thiago Palacios le ganaron la espalda para generar fútbol en ofensiva para los transandinos. No cerró en el centro de la segunda conquista argentina.

Jhojan Valencia

Bien en la ubicación y en las coberturas, ganó la mayoría de los duelos en el primer tiempo. Contagió temperamento a sus compañeros y se llevó una amarilla en la segunda parte, tras llegar tarde a la marca.

Fernando Zuqui

Bien en el anticipo y en los pases progresivos. Intentó siempre jugar hacia adelante para dar volumen ofensivo a los cruzados. Impuso carácter en la mitad de la cancha. El mejor de su equipo.

Jimmy Martínez

Intermitente en su juego. Pasó inadvertido, pero cada vez que encontró espacio se asoció bien con los jugadores en punta. Ocupó bien los espacios en ofensiva, cuando el partido así lo exigía. Se perdió en el final.

Diego Corral

Cuando recibió con ventaja en la orilla supo como eludir a su marcador. Sin embargo, no supo cómo concretar las jugadas en el momento que se vio en ventaja. Salió en el descanso.

Martín Gómez

Desaparecido en grandes pasajes de la primera parte. Poco antes del descanso logró un remate que inquietó a la zaga transandina. En el segundo tiempo se vio más encendido, pero perdió ante la zaga rival.

Justo Giani

Luchador, se las ingenió para hacerse espacio ante la zaga pincharrata. En el cuarto de hora tuvo un disparo que cazó el meta rival, pero se fue diluyendo a medida que avanzó el encuentro.

Clemente Montes

Entró con mucho ímpetu e intentó provocar a los jugadores rivales. Cuando se dedicó a jugar le dio mayor volumen ofensivo a la franja, en un momento clave del duelo.

Sebastián Arancibia

Ingresó a los 58 minutos y empezó encendido en la derecha. Ensayó un taco con Montes que terminó en una tajada de Muslera. Fue determinante en la derecha, pero no le alcanzó.

Matías Palavecino

Se metió un poco frío al partido, pero cuando pasaban los minutos pidió la pelota e intentó hacer jugar a sus compañeros.

Amaro Pérez

Voluntarioso, entró a fajarse con la zaga de Estudiantes. El chico de 16 años no se amedrentó frente a los argentinos.

Alfred Canales

Salió a la cancha cerca del epílogo, pero pudo hacer muy poco para cambiar la suerte de su equipo.