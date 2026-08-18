SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jamal Musiala pone en alerta al Bayern Múnich: sufre segundo desmayo en tres días

    El volante del equipo alemán instala severas dudas respecto de su condición de salud. El sábado también se había desplomado.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Jamal Musiala, el día en que sufrió una fractura ante el PSG (Foto: AFP)

    Jamal Musiala pone en alerta al Bayern Múnich. El volante vuelve a desmayarse e instala severas respecto de su condición de salud. El sábado, había sufrido el mismo percance, mientras disputaba un amistoso ante el Leipzig.

    Ahora, en el marco de otro encuentro preparatorio, ante el Heidenheim, tuvo que ser retirado del campo de juego, al que había ingresado en los 60′, a solo ocho minutos de pisar el campo de juego. La situación produjo la natural alarma.

    Jamal Musiala pone en alerta al Bayern Múnich: sufre segundo desmayo en tres días

    Musiala se mostró lúcido y salió del campo caminando, señales que dieron cierta tranquilidad respecto de su condición. El sábado se había explicado que su desplome se debió a un golpe de calor. Aún no están claras las razones del que lamentó este martes ni si tiene relación con el cuadro que experimentó hace unos días.

    Después del desmayo del sábado, se le dieron días de descanso. Retomó los entrenamientos después de que los exámenes médicos a los que fue sometido descartaran alguna complicación de cuidado.

    El club reaccionó con calma frente al inquietante escenario. “Jamal Musiala hará una declaración él mismo sobre el asunto a corto plazo. Estamos al tanto de la situación, ahora está bien, está en el vestuario y se está bañando”, expresó Max Eberl, director deportivo del club bávaro, apenas terminado el apronte.

    Jamal Musiala

    Ya lo sabrán. Pronto dirá algo al respecto. Esa es la belleza del fútbol. Cuando sucede algo así, como el colapso de (Christian) Eriksen, o ahora con Jamal (Musiala), todos entienden que el fútbol es lo más hermoso del mundo y que se trata de algo completamente diferente. Es una buena señal y me da la sensación de que nos mantenemos unidos como sociedad cuando ocurre algo así”, profundizó el personero, intentando darle una interpretación más amplia a las reacciones que produjo la especial situación.

    El Mundial y una fractura

    Musiala disputó el Mundial. Después, se tomó vacaciones. Su reinserción en los entrenamientos de la escuadra que dirige Vincent Kompany apuntaba a que llegara en óptimas condiciones a la disputa de la Supercopa alemana, que abre la temporada para la escuadra bávara. Ese encuentro es, además, el clásico del fútbol germano: el Bayern Múnich se medirá con el Borussia Dortmund.

    En julio del año pasado, el mediocampista sufrió una lesión de gravedad: un choque con Gianluigi Donarumma, arquero del PSG, en los cuartos de final del Mundial de Clubes, derivó en una dura consecuencia. “Las pruebas realizadas por los médicos revelaron que el delantero sufrió una fractura de peroné como consecuencia de una luxación de tobillo”, indicó el parte médico del cuadro bávaro en esa oportunidad.

    Esa vez, Musiala les pidió a sus seguidores que dejaran de fustigar al portero italiano. “Quería decir que no hay nadie a quien culpar por esto. Creo que este tipo de situaciones suelen ocurrir. Ahora solo voy a usar el próximo período de tiempo para recuperar mi fuerza y positividad. Espero volver a verlos pronto”, planteó.

    Más sobre:Jamal MusialaMusialaBayern MúnichAlemaniaFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sociedad ligada al exministro Blumel presenta proyecto de una desaladora en La Serena por US$370 millones

    Presidente Kast decreta estado de excepción en Tocopilla por sistema frontal

    20 años sin Comisión Nacional de Bioética: la instancia que ninguno de los Presidentes de Chile creó a pesar de ser ley

    “Tenemos votos transversales”: Congreso vive jornada clave para el futuro de las carreras de galgos

    El rol articulador que asumió la presidenta del Senado con las FF.AA. y Arrau por agenda de seguridad en medio de ausencia de Barros

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    Lo más leído

    1.
    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    Sebastián Keitel y el desarme del Mindep: “No me sorprendió tanto la salida de Duco, pero sí la de Otero; no parece justo”

    2.
    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    El peso de Zampedri y un plan inédito de Garnero: cuánto pierde la UC sin el Toro ante Estudiantes en Copa Libertadores

    3.
    Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia

    Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia

    4.
    ¿Qué resultados necesitan las Diablas? Chile se aferra a la calculadora para avanzar en el Mundial de Hockey

    ¿Qué resultados necesitan las Diablas? Chile se aferra a la calculadora para avanzar en el Mundial de Hockey

    5.
    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    “La vida es un momento”: la impactante reaparición de Nelson Tapia tras el grave accidente de tránsito que protagonizó

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere, la icónica actriz que falleció a los 36 años

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata en TV y streaming

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cuándo se pagará el beneficio de hasta $678 mil?

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    ¿Cuándo empieza el horario de verano en Chile? Esta es la fecha oficial del cambio de hora

    Presidente Kast decreta estado de excepción en Tocopilla por sistema frontal
    Chile

    Presidente Kast decreta estado de excepción en Tocopilla por sistema frontal

    Contraloría apaga la música: dictamen zanja que honorarios no pueden ser parte del Día del Funcionario Municipal

    El imperio de Andrés Astorga, el líder que proyectaba ganar US$ 2 millones por venta de marihuana bajo la fachada de dispensarios medicinales

    Caso Sartor: Tribunal ordena prisión preventiva en contra de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark por millonario fraude
    Negocios

    Caso Sartor: Tribunal ordena prisión preventiva en contra de Pedro Pablo Larraín y Michael Clark por millonario fraude

    Otro casino de juegos queda sin operador: Superintendencia declara desierto ahora concurso por el de Puerto Varas

    Gobierno acota hasta agosto el peaje eléctrico que pagan las empresas en horario punta

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile
    Tendencias

    Frío, tormentas eléctricas y lluvia: la proyección del tiempo para esta semana en Chile

    La última advertencia sobre el fenómeno El Niño de la NOAA: altas probabilidades de ser el más intenso históricamente

    Más rápido y fácil: cómo funcionan los nuevos tótems de migración en el Aeropuerto de Santiago

    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores
    El Deportivo

    Los millones de dólares que buscan la UC y Coquimbo Unido por meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores

    “Ha sido más lento de lo deseado”: Nicolás Jarry explica su ausencia en Copa Davis y le pone fecha a su regreso al tenis

    Dónde y qué hora ver el debut de Alexis Sánchez en la MLS en el Montreal vs. Columbus Crew de Gonzalo Tapia

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día
    Tecnología

    Review de los Soundcore Space 2: autonomía de largo aliento y cancelación de ruido para el día a día

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    El festival Ruidosa anuncia su postergación: “Hay un escenario económico especialmente complejo”
    Cultura y entretención

    El festival Ruidosa anuncia su postergación: “Hay un escenario económico especialmente complejo”

    El asesinato de Federico García Lorca: por qué lo mataron y el misterio de su cadáver

    Muere a los 83 años el mago Juan Tamariz, un clásico de la TV chilena

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela
    Mundo

    Quién es Alejando Betancourt, el investigado magnate con el que Trump y Delcy Rodríguez buscan reactivar la industria petrolera de Venezuela

    Encuesta de Reuters/Ipsos: aprobación de Trump cae al 33%, el nivel más bajo de su presidencia

    Exministra de Ecuador Ivonne Baki se suma a carrera por la Secretaría General de la ONU

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive
    Paula

    Hablemos de amor: incluso en la muerte, la amistad sobrevive

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”