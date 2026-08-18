Jamal Musiala pone en alerta al Bayern Múnich. El volante vuelve a desmayarse e instala severas respecto de su condición de salud. El sábado, había sufrido el mismo percance, mientras disputaba un amistoso ante el Leipzig.

Ahora, en el marco de otro encuentro preparatorio, ante el Heidenheim, tuvo que ser retirado del campo de juego, al que había ingresado en los 60′, a solo ocho minutos de pisar el campo de juego. La situación produjo la natural alarma.

Jamal Musiala pone en alerta al Bayern Múnich: sufre segundo desmayo en tres días

Musiala se mostró lúcido y salió del campo caminando, señales que dieron cierta tranquilidad respecto de su condición. El sábado se había explicado que su desplome se debió a un golpe de calor. Aún no están claras las razones del que lamentó este martes ni si tiene relación con el cuadro que experimentó hace unos días.

Después del desmayo del sábado, se le dieron días de descanso. Retomó los entrenamientos después de que los exámenes médicos a los que fue sometido descartaran alguna complicación de cuidado.

El club reaccionó con calma frente al inquietante escenario. “Jamal Musiala hará una declaración él mismo sobre el asunto a corto plazo. Estamos al tanto de la situación, ahora está bien, está en el vestuario y se está bañando”, expresó Max Eberl, director deportivo del club bávaro, apenas terminado el apronte.

Jamal Musiala

“Ya lo sabrán. Pronto dirá algo al respecto. Esa es la belleza del fútbol. Cuando sucede algo así, como el colapso de (Christian) Eriksen, o ahora con Jamal (Musiala), todos entienden que el fútbol es lo más hermoso del mundo y que se trata de algo completamente diferente. Es una buena señal y me da la sensación de que nos mantenemos unidos como sociedad cuando ocurre algo así”, profundizó el personero, intentando darle una interpretación más amplia a las reacciones que produjo la especial situación.

El Mundial y una fractura

Musiala disputó el Mundial. Después, se tomó vacaciones. Su reinserción en los entrenamientos de la escuadra que dirige Vincent Kompany apuntaba a que llegara en óptimas condiciones a la disputa de la Supercopa alemana, que abre la temporada para la escuadra bávara. Ese encuentro es, además, el clásico del fútbol germano: el Bayern Múnich se medirá con el Borussia Dortmund.

En julio del año pasado, el mediocampista sufrió una lesión de gravedad: un choque con Gianluigi Donarumma, arquero del PSG, en los cuartos de final del Mundial de Clubes, derivó en una dura consecuencia. “Las pruebas realizadas por los médicos revelaron que el delantero sufrió una fractura de peroné como consecuencia de una luxación de tobillo”, indicó el parte médico del cuadro bávaro en esa oportunidad.

Esa vez, Musiala les pidió a sus seguidores que dejaran de fustigar al portero italiano. “Quería decir que no hay nadie a quien culpar por esto. Creo que este tipo de situaciones suelen ocurrir. Ahora solo voy a usar el próximo período de tiempo para recuperar mi fuerza y positividad. Espero volver a verlos pronto”, planteó.